NADEAU, Denise Normand



Au Centre d'hébergement Champlain-des-Montagnes de Charlesbourg, le 21 juillet 2023, entourée d'amour, est décédée à l'âge de 83 ans et 8 mois madame Denise Normand. Elle était la fille de feu monsieur Lucien Normand et de feu dame Angéline Deschênes de Saint-Pascal-de-Kamouraska. Originaire de Saint-Pascal-de-Kamouraska, ayant vécu une grande partie de sa vie à La Pocatière, elle demeurait à Québec depuis 2020.La famille vous accueillera auMadame Normand laisse dans le deuil son époux depuis plus de 59 ans, monsieur André Nadeau; ses enfants : feu François (feu Chantal), Richard (Julie), Isabelle (Denis : Vincent (Noémie), Laurence (Guillaume), Michèle, Dominique, Marc-André (Hannah), Emmanuelle (Gabriel) et Elysabeth (Gabriel). Elle laisse aussi dans le deuil ses frères et sa soeur: Jean (Lise Simard), feu Victor (Henriette Langevin), Roger, Charlotte (Richard Picard); ses beaux-frères et belles-sœurs : feu Dominic, Marie-Paule (feu Raymond McNeil), feu Jean-Roch (feu Suzanne D'auteuil), feu Gabrielle (Bernard Normand), Yvette (Carol), Marguerite (feu Claude Leblond). Sont aussi affectés par son départ, ses neveux et ses nièces, ses cousins et ses cousines ainsi que de nombreux parents et ami(e)s. La famille tient à remercier expressément tout le personnel du Centre d'hébergement Champlain-des-Montagnes pour leur dévouement exceptionnel et leur grande humanité. Très sincères remerciements pour toutes les petites attentions portées à l'égard de notre mère. Compensez l'envoi de fleurs par un don à la fondation GDG qui œuvre depuis plusieurs années dans la région de Québec, partenaire avec nombre de fondations et organismes de charité, lien site web : www.fondationgdg.org