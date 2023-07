PAGEAU, Réjean



Au Centre d'hébergement Charlesbourg, le 8 juillet 2023, à l'âge de 69 ans, est décédé monsieur Réjean Pageau. Il était l'époux de dame Lise Vaillancourt, fils de feu dame Germaine Vézina et de feu monsieur Robert Pageau. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 9h à 11h.Pour ceux qui ne pourront être présents, la famille vous invite à vous joindre à elle virtuellement, en direct ou en différé, en appuyant sur l'icône " Cérémonie " situé sur l'avis de décès du site Web au www.lepinecloutier.com. Il laisse dans le deuil, outre son épouse Lise; Guy Thomas et Marie-Christine Leclerc (Carl Gagné) qu'il chérissait comme ses propres enfants; ses petits-enfants : Benjamin et Rose; ses frères et sœurs : Jean-Guy (Linda Goulet), Jean-Claude (Alice Cloutier), Gaston (Yolande Lajoie), Colette (Réal Plamondon), Ghyslain (Francine Savard), feu Ghyslaine et feu Lucien; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Vaillancourt : feu Michel (Lise Frenette), Robert Dussault, Denis (Michelle Auger), feu Carolle, Céline (feu Jacques Renauld, Raynald Boutin) et Lynda (Claude Vallée); ses neveux et nièces : Christian, Nathalie, Anne, Nancy, Manon, Caroline, Samuel, Jean-Christophe et tous leurs conjoints et conjointes; ses grandes amies : Françoise Bédard et Micheline Allard; son grand ami Jean-Paul Tremblay et sa conjointe Francine Bélanger; ainsi que plusieurs cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel des soins palliatifs du Centre d'hébergement Charlesbourg et celui du CLSC de Charlesbourg Sud pour les bons soins prodigués et leur soutien. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don au Centre d'hébergement Charlesbourg par le biais de la Fondation pour les Aînés et l'Innovation sociale (FAIS), au 1, avenue du Sacré-Cœur, Québec (Québec) G1N 2W1, téléphone: 418-691-0766, site Web : www.fondationfais.org