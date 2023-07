PARADIS, André



Au matin du 6 juillet 2023, entouré de l'amour des siens dans le calme et la paix, nous a quittés monsieur André Paradis, à l'âge de 85 ans, époux de madame Hélène Légaré depuis 55 ans, fils de feu madame Marcelle Letarte et de feu monsieur Théodule Paradis. Il demeurait à Québec.Outre son épouse Hélène, il laisse dans le deuil ses enfants tant aimés Élisabeth (Charles-Louis Freund) et Stéphane (Joanie Beaumont) et son petit-fils Louis-Frédérick (Bélynda Gagnon-Perron); ses frères : l'Abbé Jean-Guy ptre, Michel (Thérèse Nadeau) et Gilles (Monique Richard), ainsi que plusieurs cousins et cousines dont Jean Goulet (Francine Drouin), des neveux et nièces, de nombreux ami(e)s dont Nicole et André, Marielle, Marie et Yves. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aude 13 h à 15 h 30.L'inhumation des cendres se fera au cimetière St-Louis-de-Courville. La famille tient à remercier le travail et l'accompagnement attentionné de l'équipe des soins palliatifs du CLSC Montcalm. Des remerciements particuliers s'adressent aux soignants et intervenants des soins palliatifs du Jeffery Hale pour leur humanité et la qualité de leurs soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des Amis du Jeffery Hale - Saint Brigid's.Site Web: https://amisdujhsb.ca/Des formulaires seront disponibles sur place.