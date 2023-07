HAMEL, Louis-François



À son domicile, le 3 juillet 2023, à l'âge de 52 ans et 10 mois, est décédé subitement monsieur Louis-François Hamel, Sergent policier des Forces Armées Canadiennes affecté à la base militaire de Valcartier. Il était le fils de madame Louise Fraser et de monsieur Michel Hamel (Ginette Vaillancourt). Il demeurait à L'Ange Gardien.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aude 14 h à 15 h 45.L'inhumation des cendres aura lieu au Cimetière Belmont à une date ultérieure. Outre ses parents, il laisse dans le deuil ses enfants qu'il a tant aimés: Marie-Jeanne Hamel, Alex et Gabriel Hamel, Geneviève Samson la mère de ses deux fils ainsi que son fils James Johnson; ses frères: Martin, Yannick (Nathalie Villemure); ses oncles et tantes, son parrain Marcel Dionne, sa marraine Claire Fraser; ses neveux: Liam et Nathan, plusieurs cousins, cousines, ami(e)s, ses confrères et consœurs de travail ainsi que ses frères d'armes lors de sa mission en Afghanistan en 2007. Un sincère remerciement au personnel des Forces armées Canadiennes pour leur soutien à la famille.