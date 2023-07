SÉNÉCHAL, Ginette



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 21 juillet 2023, l'âge de 77 ans, est décédée Madame Ginette Sénéchal, épouse de Monsieur Fernand Goulet. Elle était la fille de feu Émérilda Lavoie et de feu André Sénéchal. Elle demeurait à Lévis. Elle laisse dans le deuil outre son époux, son fils Jean-François (Sylvie Vézina), son petit-fils Phillip (Janie Boutin), ses frères et soeurs: Francine, Suzanne et Denis, ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Goulet ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins cousines, parents et ami(e)s. Elle était la soeur de feu René (feu Denise Pruneau), feu Paul (Denise Poiré), feu Claude, feu Jean-Louis (Simone Légaré), feu Lionel (Nicole Bourget), feu Henri (Dorothée Legrand) et feu Yvon. La recevra parents et ami(e)s au:à compter de 15h.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation de l'Hôtel-Dieu de Lévis.