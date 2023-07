CLOUTIER, Raymonde



À la maison Michel Sarrazin le 22 juin 2023, est décédée madame Raymonde Cloutier à l'âge de 83 ans. Née au Lac-Bouchette, elle était la fille de feu monsieur Ernest Cloutier feu madame Alma Thibault. Elle était la conjointe de monsieur feu Rosaire Levesque. Les membres de la famille recevront les condoléances àSes cendres seront déposées au columbarium de la Seigneurie. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Joane Levesque (Jocelyn Bilodeau), Éric Levesque (Chantal Rousseau); ses petits-enfants : Guillaume, Maxime, Sabrina Tardif (Charles-Alexis Lalande), Vincent Levesque, ainsi que son ami de cœur, André Deschenes, et tous les membres de la famille Deschenes aimés par madame Raymonde. Ses frères et sœurs : feu Paul-René (feu Rita Fortin), feu Camile (Gisèle Verreault), feu Fernand (Denise Jobin), feu Noëlla (feu Jean-Baptiste Bouchard), feu Cécile (feu Gabriel Dumais), Jacqueline (feu Thomas-Louis Côté) (Jean-René Lavoie), Monique (feu Émile Fontaine) (Jacques Drolet), feu Donia (feu Maurice Simard) feu Jean-Guy (Estelle Crane), feu Lise (Rosaire Ricard). Ainsi que ses beaux-frères et belles-sœurs de feu Rosaire Levesque, dont Micheline Levesque (Mimi), ainsi que de nombreux cousins, cousines, neveux, nièces, leurs enfants et amis(es) qu'elle aimait tant. Un remerciement spécial des plus sincères à sa belle-sœur Estelle Crane pour sa présence à tous les jours et tous les bénévoles et le personnel de Michel Sarrazin et du CLSC la source Est. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Michel Sarrazin, Site : www.michel-sarrazin.ca, Tél. : 418 687-6084