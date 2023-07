LORTIE, Francine



À son domicile, le 15 juillet, à l'âge 74 ans, est décédée madame Francine Lortie, épouse de feu Paul Émile Lessard, fille de feu Rose-Anna Langevin et de feu Alexandre Lortie. Elle demeurait à Lévis. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Michel (feu Marie-Josée Boutin, Josée Laverdière), Manon (Clément Arguin) et Sylvie (David Alexandre Aubé); ses petits-enfants : Cloéh, Coraly (Olivier Tremblay), Maxime (sa mère Michelle Asselin), Mathis, Thomas et Charles; ses frères : Gilles (Louise Chabot) et Guy (Francine Fortin); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Lessard : Jean-Guy (Georgette Lessard), Gilles (feu Claudette Houle), Bernard (Nicole Lessard), Lise (feu Jean Galarneau), Jacques (Carmelle Vachon), Marc-André (Alfredine Simard), Colette (Pierre Jacques), Pauline (Roger Tanguay), Rita (Rock Boutin), Carmelle (feu Christian Tremblay), Luce (Guy Laflamme), Marcelle (Raynald Doire), feu Céline (Yvon Perreault), Alain et France (Serge Drouin); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et chers amis. Remerciements à tous ceux qui ont contribué à son bonheur. À sa mémoire, perpétuez autour de vous la joie de vivre, des rires et du fun, c'était son plus grand plaisir. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à La Société Alzheimer de Québec. La famille vous accueillera auà compter de 12 h.Si vous désirez assister virtuellement aux funérailles, nous vous invitons à vous joindre à la famille via notre site web au www.groupegarneau.com le samedi 29 juillet à 15 h, en allant consulter son avis de décès et en cliquant sur l'onglet "voir la cérémonie".