COUTURE, Achille



À l’Hôtel-Dieu de Lévis, le 19 juillet 2023 à l’âge de 85 ans est décédé M. Achille Couture. Il était l’époux de Mme Étiennette Leblond et demeurait à Sainte-Marguerite. La famille vous accueillera à la :Les condoléances : le vendredi 28 juillet 2023 de 19h00 à 21h00 et le samedi 29 juillet 2023 de 9h00 à 10h30.Il laisse dans le deuil outre son épouse Étiennette, ses enfants : Normand (Jeanne Fournier), Denis (Denise Lachance), Daniel (Nathalie Boutin), Hélène (Bruno Bégin), Diane (feu Dany Royer, Gilles Blais), Yvan (Liette Chabot) et Céline (Serge Lampron) ainsi que ses petits-enfants et arrière-petits-enfants, ses frères et soeurs : feu Jules (feu Georgette Leclerc), feu Gilberte Couture (feu Rolland Bisson), feu Alfred (feu Fernande Labbé), feu Éliane (feu Henri-Noël Perreault), Roger (feu Éliette Turmel), feu Yvette (feu Mike Mulholland), feu Paul-Émile (Nicole Leblanc), Rita (feu Bernard Laliberté, feu Raymond Pelchat) et Raynald (Louise Audet), ses beaux-frères et belles-soeurs : feu Joseph-Alfred (feu Raymonde Perreault), feu Marie-Paule (feu Robert Grenier), Alice (feu Léonard Pouliot), Jean-Louis (feu Gisèle Gibeault), Victor (feu Yvette Bilodeau), feu Conrad, Réal (feu Denise Brassard), Liliane (Gérard Bonneville) et Louise (Jaquelin Guillemette). Il laisse également dans le deuil ses neveux, nièces et ami(e)s. La famille tient à remercier chaleureusement l’ensemble du personnel de l’Hôtel-Dieu de Lévis pour les bons soins prodigués et leur grand dévouement. Dons suggérés : Paroisse Sainte-Mère-de-Jésus (Fabrique de Sainte-Marguerite) https://smdj.ca/don-messe-cva ou Fondation Hôtel-Dieu de Lévis https://fhdl.ca/faire-un-don/