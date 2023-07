MÉNARD, Jean-Claude



À l'Hôpital St-François-d'Assise, le 18 juillet dernier, est décédé à l'âge de 89 ans, monsieur Jean-Claude Ménard, époux de feu Mariette Boutet. Il était le fils de feu Paul Ménard et de feu Jeanne Lamontagne. Il laisse dans le deuil ses fils adorés : feu Alain Ménard (Marie Barriault), Yves Ménard et Marco Ménard; ses petits-enfants : Sébastien, Philippe, Julie et Geneviève (Dave); ses arrière-petits-enfants : Elliot et Louis; il est allé rejoindre ses frères et sœurs. Il laisse également dans le deuil son beau-frère et sa belle-sœur : Céline Boutet (André Quirion) et Marc-André Boutet (Ginette Moisan), ses neveux et nièces ainsi que d'autres parents et amis. La famille recevra les condoléances aule vendredi 28 juillet de 17h à 20h. La famille désire remercier le personnel soignant de l'Hôpital St-François d'Assise pour les bons soins prodigués.