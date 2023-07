PROULX, Jacques



À son domicile, le 8 juillet 2023, à l'âge de 82 ans, est décédé monsieur Jacques Proulx, époux dame Lisette Langlois. Il était le fils de feu monsieur Donat Proulx et de feu dame Rosa Giroux. Il demeurait à Saint-Paul-de-Montminy. La famille accueillera parents et ami(e)s aujour des funérailles, à compter de 10h.et de là au crématorium. L'inhumation des cendres aura lieu ultérieurement au cimetière paroissial. Il laisse dans le deuil, outre son épouse Lisette, ses enfants : Jean-François (Caroline Nadeau), Sophie (Francis Lamonde), ses 7 petits-enfants et 6 arrière-petits-enfants. Il était le frère de : feu Michel (Annette Thibault), feu Louisette (feu Denis Sioui). Il laisse également dans le deuil, ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Langlois : feu Céline (feu Louis Talbot), Olivette (Robert Coulombe), feu Yvon (Rosella Pelletier), Jean-Guy (Simone Fortin), Réjeanne (Jean-Guy Caron), Denys (Diane Bouffard), Benoit (Francine Dubé), Claudette (Clément Fortin), Francine (Léandre Fortin), ainsi que ses oncles et ses tantes, neveux et nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. La famille désire remercier tout le personnel du CLSC de Saint-Fabien-de-Panet pour les bons soins prodigués, également un merci spécial est adressé à l'abbé Richard N'Gole pour son soutien. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation québécoise du cancer, site internet : https://www.jedonneenligne.org/fondationquebecoiseducancer/DIMIN/ ou à la Fabrique de Saint-Paul-de-Montminy, des formulaires seront disponibles sur place. La direction des funérailles a été confiée à la