Bienvenue au Patrimoine, chère Pascale St-Onge!

Passer des sports au ministère du Patrimoine, c’est du sport. Pascale St-Onge, qui remplace à ce poste Pablo Rodriguez, l’apprendra vite.

Par chance, la députée de Brome-Missisquoi semble bien outillée pour les défis qui l’attendent. Ils sont nombreux et complexes. Musicienne professionnelle – elle fut bassiste durant sept ans dans le groupe Mad June –, elle ne saurait être mieux placée pour comprendre les préoccupations de nos interprètes, compositeurs et musiciens qui reçoivent des pinottes pour l’exploitation de leurs œuvres sur YouTube, Spotify, Deezer et leurs semblables.

Responsable durant 15 ans de la perception des comptes publicitaires au journal La Presse, ce n’est pas à elle qu’on expliquera à quel point la diffusion des nouvelles par Google et les réseaux sociaux, sans aucune rémunération de leur part, met en péril la vie même de nos médias d’information. Ceux qui restent, car quelques centaines ont déjà disparu, sont saignés à blanc par les grandes plateformes numériques.

Secrétaire générale, puis présidente de la Fédération nationale des communications et de la culture durant neuf ans, madame St-Onge comprendra vite l’urgence de réviser notre loi sur le droit d’auteur et l’importance de baliser l’intelligence artificielle qui risque de faire disparaître des milliers d’emplois dans le monde de la télévision, du cinéma et du doublage des films.

BEAUCOUP DE BOULOT ABATTU

En moins de deux ans, son prédécesseur a abattu beaucoup de boulot. En plus de judicieuses nominations au CRTC, à Téléfilm et au Musée des beaux-arts du Canada, Pablo Rodriguez a réussi à faire adopter deux lois hyper controversées, celle sur la diffusion continue en ligne et l’autre sur les nouvelles en ligne. Il appartient désormais au CRTC d’en établir la réglementation.

Je serais très surpris que l’organisme puisse y parvenir sans une orientation politique beaucoup plus précise que celle définie par les deux lois. Il se pourrait, par exemple, qu’une négociation des plateformes avec chacun des médias se révèle impraticable. Le CRTC devra alors fixer les règles ou créer un fonds spécial auquel les plateformes seraient appelées à contribuer selon des barèmes à établir.

Madame St-Onge devra aussi ressusciter le projet de loi contre la haine en ligne sur lequel Steven Guilbeault s’est cassé le nez. En mai dernier, Pablo Rodriguez avait annoncé la loi pour «très, très bientôt». Le projet mettra aussi à l’épreuve le nouveau ministre de la Justice, l’Ontarien Arif Virani.

RADIO-CANADA, UN GROS MORCEAU

La nouvelle ministre du Patrimoine a jusqu’à la fin de l’an prochain pour nommer une ou un successeur à Catherine Tait, une PDG que le réseau français verra partir sans peine. Cette nomination, c’est un détail en regard du mandat du diffuseur public que le premier ministre a demandé «de mettre à jour». Justin veut que Radio-Canada réponde aux besoins et aux attentes des auditoires canadiens avec une programmation unique «qui se démarque de celle des diffuseurs privés». Le premier ministre a aussi promis un financement supplémentaire afin «d’éliminer la publicité pendant les nouvelles et les émissions d’affaires publiques».

On dit que madame St-Onge est une battante. La façon dont elle a nettoyé les écuries du hockey junior semble bien le démontrer. D’ici à la prochaine élection générale, elle aura l’occasion d’en faire la preuve définitive à la tête du ministère du Patrimoine. Comme on dit au hockey: Go Pascale, Go!