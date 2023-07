LELIÈVRE, Jacques



À l'Hôpital Saint-François d'Assise, le 29 juin 2023, à l'âge de 95 ans et 3 mois, est décédé monsieur Jacques Lelièvre, époux de feu madame Georgette Trépanier. Il était le fils de feu dame Albertine Gobeil et de feu monsieur Albert Lelièvre. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aude 9 h à 11 h.L'inhumation des cendres se fera par la suite au Mausolée François-de-Laval du cimetière Notre-Dame-de-Belmont. Il laisse dans le deuil ses enfants Hélène et Bernard; ses petits-enfants Xavier, Éloïse, Dorothée (Raphaël St-Pierre) et Étienne; ainsi que plusieurs cousins, cousines, neveux, nièces et ami(e)s.