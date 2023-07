BOULANGER, Lise



À Québec, le 18 juillet 2023, à l'âge de 78 ans, est décédée madame Lise Boulanger, fille de feu madame Antoinette Bisson et de feu monsieur Alphonse Boulanger, épouse de feu monsieur André Fontaine.Selon ses dernières volontés, il n'y aura aucun service et la mise en terre se fera ultérieurement en présence de ses enfants et petits-enfants seulement. Elle est partie rejoindre ses frères et sœurs : Alphonse, Roméo, Annette, Delia, Anna et Gertrude. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Carole (Jean-Yves Dubé) et Alain (Annie Gignac); ses petits-enfants : Erika (Alex Turcotte) et Andrea (Mathieu Aubin); arrière- petits-enfants : Charlye, Zoé et Eddie; son frère Gaston (Margot Galant) ; ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Boulanger et Fontaine ainsi que ses nombreux neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Un grand merci à tous les membres du personnel de la Residence la Source qui ont pris soin d'elle avec amour et gentillesse tout ce temps ainsi que la direction Francine, Marlène et Serge. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société québécoise du cancer. https://cancerquebec.ca/