MILLIER, Jean-Marc



À l'Hôpital Hôtel-Dieu de Québec, le 19 juin 2023, à l'âge de 90 ans et 4 mois, est décédé monsieur Jean-Marc Millier, époux de madame Paula Jomphe, fils de feu madame Léonie Tremblay et de feu monsieur Désiré Millier. Anciennement de Baie-Comeau, il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aude 9 h à 11 h.. Les cendres seront déposées au Mausolée Marie-de-l'Incarnation du cimetière St-Charles en toute intimité. Outre son épouse, madame Paula Jomphe, il laisse dans le deuil ses enfants: Johanne, Hélène (Réal) et Pierre; ses petits-enfants : Marie-Pier (Adam), Alexandra (Maxime), Andrée-Ann (Gabriel), Catherine (Alexandre), Marie-Michelle (Daniel) et Frédérique (Frédérick); ses arrière-petits-enfants : Thomas, William, Matilda-Rose (Tilly), Dastan, Savanah, Rose-Aimée, Charlie, Amélia, Rafaelle et Marilou; son frère Damien (Fabienne); ses sœurs : Fernande et Antonine, sa belle-sœur Aline Jomphe ainsi que plusieurs neveux, nièces et ami(e)s. Il laisse également dans le deuil sa grande famille des Chevaliers de Colomb. La famille tient à remercier le personnel du CLSC La Source ainsi que le personnel des départements d'urologie et des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Québec pour les excellents soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Québécoise du cancer. Des formulaires seront disponibles sur place.