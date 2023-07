HARVEY, Thérèse



À l'hôpital régional de Portneuf, le 12 juillet 2023, à l'âge de 95 ans, est décédée dame Thérèse Harvey, épouse de feu monsieur Harry Bolduc, fille de feu monsieur William Harvey et de feu dame Célina Gravel. Elle demeurait à St-Raymond. La famille recevra les condoléances en l'église de Ste-Christinede 9h à 11h.L'inhumation suivra au cimetière paroissial. La direction des funérailles a été confiée à la Coopérative funéraire de la Rive-Nord. Madame Harvey laisse dans le deuil ses enfants : Sylvain (Louise Cantin), Larry (Huguette Falardeau), Chantal (Denis Lebel), Martin (Nancy Lapointe), feu Johanne, Arlette, Serge, Danielle (Serge Deraspe); ses 20 petits-enfants; ses 29 arrière-petits-enfants; son arrière-arrière-petit-fils; ses frères et sœurs : feu Albertine, feu Dollard (feu Rachel Maltais), feu Marguerite (feu Charles Corneau), feu Anna (feu Raymond Gravel) et feu Colette (feu Isidore Brassard) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel du 2e étage de l'hôpital régional de Portneuf pour leur dévouement et les bons soins prodigués.