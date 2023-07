«Oppenheimer»: contrairement à «Barbie», ce film est une bombe!

Mon Dieu, que je plains les gens qui ont succombé à la tendance «Barbenheimer»: aller au cinéma pour voir d’abord Barbie et ensuite Oppenheimer, c’est comme manger un gros hamburger gras et salé avant de savourer un délicieux repas gastronomique étoilé Michelin. Autant j’ai trouvé Barbie indigeste, autant Oppenheimer alimente la réflexion. Autant Barbie m’a laissée sur ma faim, autant Oppenheimer m’a nourri l’esprit.

LA SAUVAGERIE

Je n’avais jamais vu mon fils de 15 ans dans un tel état: à la sortie du film Oppenheimer, il était blême, sonné, et n’a pas ouvert la bouche pendant 15 minutes. Il était encore sous le choc de la finale du film, consterné par les dangers de la prolifération nucléaire et de la course aux armements. On parle beaucoup de l’écoanxiété qui mine les jeunes, mais je vous garantis que ce n’est rien comparé à la «nucléo-anxiété» qui peut vous terrasser quand vous émergez de ce film qui pose des questions fondamentales sur l’avenir de l’humanité.

Le film Oppenheimer est un chef-d’œuvre exigeant, qui s’adresse à l’intelligence des spectateurs, qui pose des questions philosophiques et morales essentielles, qui leur demande de suivre en parallèle trois histoires, enchevêtrées (la création de la bombe à Los Alamos, l’enquête sur Oppenheimer pour son certificat de sécurité et l’accréditation de Lewis Strauss comme ministre du Commerce).

Le hasard de la vie a fait que je suis allée voir Oppenheimer quelques jours après avoir lu une biographie de l’écrivain Albert Camus, qui a toujours pensé et écrit que «la fin ne justifie pas les moyens».

Deux jours après Hiroshima, et avant même Nagasaki, dès le 8 août 1945, dans le journal Combat, l’auteur de La Peste et L’Étranger écrivait tout le mal qu’il pensait du recours à la bombe atomique. «Nous nous résumerons en une phrase: la civilisation mécanique vient de parvenir à son dernier degré de sauvagerie.»

Alors que toute la sphère médiatique et intellectuelle applaudissait le recours à la bombe, Camus faisait cavalier seul et affirmait: «Il va falloir choisir, dans un avenir plus ou moins proche, entre le suicide collectif et l'utilisation intelligente des conquêtes scientifiques [...]. En attendant, il est permis de penser qu'il y a quelque indécence à célébrer ainsi une découverte qui se met d'abord au service de la plus formidable rage de destruction dont l'homme ait fait preuve depuis des siècles.»

C’est précisément ce dilemme moral qui est au centre du film de Christopher Nolan. Une tuerie de masse est-elle acceptable pour empêcher une autre tuerie de masse? Fallait-il tuer 220 000 Japonais pour mettre fin à la guerre et permettre que les soldats américains rentrent à la maison?

LA BOMBE O

Vous savez ce qui me réjouit le plus devant l’immense succès aux guichets que connaît le film Oppenheimer? Que des millions de gens à travers le monde se passionnent pour un film qui dure trois heures, pendant lesquelles ont voit presque uniquement des gens qui parlent, dans des petites pièces étroites. Une chose m’a frappée quand j’ai vu le film à Paris, dans une salle IMAX: le silence et la qualité de l’écoute pendant trois heures et neuf secondes. Et le visage sonné des spectateurs qui, comme mon fils, encaissaient le choc de ce film coup de poing.