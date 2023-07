C'est fini pour Tony Accurso, qui devra prendre le chemin de la prison

La Cour suprême refuse d’entendre Tony Accurso. L’ex-entrepreneur déchu prendra donc très bientôt le chemin du pénitencier, mettant fin à une saga judiciaire qui s’étire depuis plus d’une décennie.

• À lire aussi: Laval a récupéré plus de 60 M$ venant de la corruption

• À lire aussi: Deux-Montagnes: la maison de Tony Accurso criblée de balles

• À lire aussi: L’entrepreneur déchu Tony Accurso accusé de conduite avec facultés affaiblies

• À lire aussi: Corruption: Accurso remboursera 48 M$

Accurso, 71 ans, souhaitait plaider sa cause pour une ultime tentative devant le plus haut tribunal du pays, estimant avoir été victime d’un traitement inéquitable lors du procès qui l’a condamné à 4 ans de prison pour abus de confiance et corruption en 2018.

Mais jeudi matin, sa demande d’autorisation d’appel a été rejetée par la Cour suprême, signifiant qu'il n’a pas réussi à convaincre le plus haut tribunal au pays que son dossier comportait une question d’importance pour le public ou de droit.

Celui qui a été l’une des vedettes de la commission Charbonneau doit donc se livrer immédiatement aux autorités carcérales pour entamer sa sentence.

L’un des pires cas de corruption au pays

Accurso avait été arrêté en mai 2013 avec 37 autres personnes, pour finalement être accusé d’infractions de fraude, de corruption et de complot.

C’était dans le cadre du scandale entourant un système de collusion à la Ville de Laval qui a été mis en place entre 1996 et 2010 concernant l’octroi de contrats publics de construction et des mandats auprès des firmes de génie-conseil.

L’enquête policière avait révélé que l’ancien maire de la Ville de Laval, Gilles Vaillancourt, était à la tête de ce système de collusion, qui permettait aux firmes et entrepreneurs participants de profiter, moyennant une ristourne de 2 % payée au maire et à ses associés, de contrats lucratifs conclus avec la Ville sans concurrence.

Deux compagnies de construction appartenant à Accurso, soit Construction Louisbourg et la société Simard-Beaudry, ont obtenu des contrats auprès de la Ville de Laval durant cette période.

En Cour supérieure, le juge avait statué sur la preuve du rôle de l’entrepreneur dans les complots de « l’un des pires, sinon le pire, exemple de corruption municipale qui s’est retrouvé devant un tribunal canadien ».

Il a toutefois convenu « qu’il n’y a pas de preuve qu’[Accurso] a été impliqué dans la création du système de collusion », mais « qu’il a été consulté et impliqué dans des moments clés des complots ».

Deux procès

Accurso a subi deux procès en lien avec cette affaire qui avait choqué le public.

En novembre 2017, le premier a avorté en raison d’un incident impliquant une membre du jury, qui aurait reçu et partagé avec d’autres jurés des informations qui ne ressortaient pas de la preuve.

Le deuxième procès s’est terminé en juin 2018, et l’entrepreneur a été déclaré coupable d’accusations de fraude, complot, abus de confiance et corruption.

Il s’est alors tourné vers la Cour d’appel, estimant que « l’enquête policière au sujet des événements entourant la dissolution du premier jury a fourni à la poursuite des informations lui ayant permis de réorienter sa stratégie de procès d’une manière inéquitable et que le juge du procès a erré en rejetant sa requête en arrêt des procédures découlant de ce comportement illégal ».

La Cour d’appel a toutefois conclu en 2022 qu’il n’avait pas réussi à « prouver une conduite justifiant un arrêt des procédures ».

Les déboires s’accumulent

Depuis plus d’un an, Tony Accurso et ses proches ont été visés par de nombreux actes criminels. La dernière fois remonte en avril dernier, lorsque sa résidence a été criblée de balles.

C’est que comme le révélait notre Bureau d’enquête en octobre dernier, l’homme d’affaires a déclaré qu’il doit beaucoup d’argent à beaucoup de monde. Et il avait entrepris des démarches pour s’entendre avec ses créanciers en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité.

Photo Martin Alarie

Tony Accurso en bref

Né en 1951 à Montréal

A transformé l’entreprise familiale en un empire

Ses firmes Simard-Beaudry et Louisbourg se reconnaissent coupables d’évasion fiscale pour 4 M$ en 2010, à la suite d’une enquête de Revenu Canada

Arrêté par l’Unité permanente anticorruption en 2012 (Mascouche) et 2013 (Laval)

Témoin à la commission Charbonneau en 2014

Acquitté dans le dossier Mascouche en février 2018

Coupable de fraude et corruption à Laval en 2018 et a écopé de quatre ans de pénitencier

Il porte alors la cause en appel et en libéré en attendant la suite des procédures

La Cour d’appel rejette en mai 2022 les arguments de l’entrepreneur déchu

Il se tourne alors vers la Cour suprême dans une ultime tentative et obtient finalement sa liberté en juin 2022 en attendant que le plus haut tribunal au pays décide ou non de rejeter sa demande d’autorisation d’appel