VEILLEUX, Paul



Le 4 juillet 2023, à l'hôpital de Rimouski, est décédé subitement monsieur Paul Veilleux à l'âge de 81 et 5 mois. Il était l'époux de madame Jacinthe Roy et le fils de feu monsieur J. Odilon Veilleux et de feu madame Marianne Gamache. Il demeurait à St- Damien-de-Buckland.La famille recevra les condoléances à lade 11h00 à 13h40.Outre son épouse, Paul laisse dans le deuil ses frères et sœurs : Marc-André, Céline (feu Gilles Caron), Brigitte (Georges L. Verdon), Bernard (feu Irène Turcotte), Benoît (Johanne Lemelin) et Denis (Johanne Allaire). Il est allé rejoindre ses frères et sœurs disparus : Suzanne (Albert Remillard), Thérèse, Véronique (Ernest Ménard), Jean- Marie (Jeannette Lapierre), Marcelle (Raymond Mayotte) et Pierre. Il laisse également dans le deuil ses belles-sœurs et ses beaux- frères de la famille Roy : Gaëtane, feu Diane (Pierre Montpellier), Jean- Guy (Nicole Lépine), André (Ginette Allen), Bruno (Jacqueline Pouliot), Yvan (feu Ginette Boutin) et ses nombreux neveux et nièces qu'il affectionnait tant; ses cousins, cousines, ses filleuls : Constantin Veilleux, Hugo Roy et Martin Hallé et ses ami(e)s Noël Hallé (Margot V.). Un merci bien spécial à l'équipe d'urgence de l'hôpital de Rimouski soit la Dre Marie- H. Cormier, l'infirmier J.C. Babin, et gratitude et reconnaissance à Brigitte et Georges Verdon pour leur accompagnement constant et affectueux. Toutes marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Saint-Joseph-de-L 'Espérance de L'Oasis Saint-Damien, 65, route Saint-Gérard, Saint-Damien, (Québec), G0R 2Y0 ou à tout autre organisme de votre choix. Des formulaires seront disponibles à la salle. La direction des funérailles a été confiée à la