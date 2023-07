SAMSON, Marcel



À Lévis, le 15 juillet 2023, à l'âge de 88 ans, s'est éteint paisiblement Monsieur Marcel Samson. Il était le fils de feu J. Edgar Samson et de feu Rose Delima Turgeon. Autrefois de Lauzon et enseignant aux facultés d'Administration et de Droit de l'Université Laval, il était fiscaliste, FCA, Avocat, Courtier CVMQ et homme d'affaires. Il laisse dans le deuil ses frères et sœurs : feu Fernande, feu Gilles (feu Jeannine Picard), feu Mariette, feu René (feu Solange Fournier), feu Robert (feu Colette Rhéaume), feu Jean-Paul, feu Armand (Claire Turcotte), Fernand, Lise, feu Reine (feu Théo Samson) et Pierre-Raynald. Il était également un oncle bien-aimé de ses neveux et nièces, un cousin, un ami et ancien collègue de plusieurs personnes. Remerciements au Dr André Lévesque ainsi qu'au Centre d'Accueil St-Joseph de Lévis, en particulier au personnel du 2e étage, pour les bons soins prodigués avec affection et dignité. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Hôtel-Dieu de Lévis. La famille vous accueillera auà compter de 13 h.Les cendres seront déposées au cimetière Mont-Marie de Lévis, en toute intimité, à une date ultérieure.