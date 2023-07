Du porte-à-porte pour avoir la chance de nager cette «course emblématique»

Roberval | Une jeune Française qui rêvait d’ajouter la «course emblématique» de la Traversée internationale du lac Saint-Jean à son palmarès a travaillé sans relâche pour dénicher des commanditaires et fait du porte-à-porte auprès d’entreprises pour atteindre son but.

Inès Delacroix, 20 ans, a mis les pieds au lac Saint-Jean pour la première fois de sa jeune carrière plus tôt cette semaine en prévision de l’épreuve reine de 32 kilomètres.

Après avoir «toqué aux portes des entreprises» et «envoyé tout plein de dossiers de sponsoring» dans les derniers mois, l’athlète originaire de Saint-Georges-de-Bohon, en Normandie, a gagné son pari.

«C’est une course emblématique dans les ultramarathons. Il n’y en a pas beaucoup. Ça fait partie des grosses courses avec beaucoup d’ambiance. [Le lac] est attrayant, en fait», louange la jeune femme qui a déjà les Jeux olympiques de 2028 dans la mire.

Une première sur 32 kilomètres

À l’image d’autres nageurs présents à Roberval, la championne junior de France sur 25 km en 2022 n’a jamais participé à une aussi longue épreuve que celle qu’elle s’apprête à faire.

«Trente-deux, jamais! Le plus, c’est 25 kilomètres. Il n’y en a que sept de plus. Ça va aller, non?» dit-elle, un sourire en coin, mais avec le calme et l’assurance d’une nageuse d’expérience.

À Roberval, elle se permet d’espérer «une place sur la boîte». Un podium est accessible, croit-elle, et surtout, elle ne dirait pas non à la bourse qui s’y rattache.

Charmée par l’hospitalité

Depuis son arrivée au Lac-Saint-Jean, Inès Delacroix a été charmée par l’accueil réservé aux nageurs par l’organisation, mais aussi par la foule nombreuse au souper dans les rues.

«Je ne connaissais pas du tout la région. On m’avait dit qu’ils étaient très accueillants, et ça, je confirme. Les personnes sont adorables. Notre famille d’accueil est vraiment au top», raconte l’athlète qui a multiplié les podiums dans la dernière année.

«Ma famille d’accueil vient au souper dans les rues. Elle sera là au départ à Péribonka. Je trouve ça vraiment cool qu’ils me suivent. C’est comme s’ils nous connaissaient déjà. Je trouve ça vraiment sympa. Et ça doit être ça qui fait le charme de cette course.»