GUIMONT, Marielle Fortin



Au CHSLD Desjardins, le 16 juillet 2023 à l'âge de 89 ans est décédée, madame Marielle Fortin, épouse de feu monsieur Clément Guimont, fille de feu Xavier Fortin et de feu Cécile Marcoux. Elle demeurait à Lévis et autrefois à Saint-Charles-de-Bellechasse. Elle laisse dans le deuil filles : Martine (feu Richard Payeur) et Marie-Josée (Steve Therrien); ses petites-filles : Audrey Payeur (Eric Carrier) et Marie-Pier Payeur (Pier Quirion Boutin); ses arrière-petits-enfants : Justin, Léa Rose, Louis et Rosalie. Elle était la soeur de feu Paul-Émile (feu Lucette Couture), feu Annette (feu Raymond Boivin), feu Jeannine (feu Roland Labrie), feu Maurice (feu Jeannine Lessard), feu Raymond (Julienne Brochu), Hélène (feu Gilles Dutil), Thérèse (Guy Roy) et de Fernand; elle était la belle-soeur de feu Agathe (feu Alexandre Bélanger), feu Antonine (feu Valère Lacombe), feu Rita (feu Lionel Lacombe), feu Marie-Paule, Céline (Bertrand Guimont), feu Denise (feu Rosaire Richard) et de feu Solange (feu Claude Hébert). Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier sincèrement tout le personnel du CHSLD Desjardins pour les bons soins prodigués à madame Fortin. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Hôtel-Dieu de Lévis ou à la Maison de soins palliatifs du Littoral. La famille vous accueillera auà compter de 9 h.Si vous désirez assister virtuellement aux funérailles, nous vous invitons à vous joindre à la famille via notre site web au www.groupegarneau.com le dimanche 30 juillet à 12 h, en allant consulter son avis de décès et en cliquant sur l'onglet " voir la cérémonie ".