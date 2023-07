TRUDEL, Louison



Au Centre d'hébergement Charlesbourg, le 5 juillet 2023, à l'âge de 83 ans et 8 mois, est décédé paisiblement, entouré de sa famille, monsieur Louison Trudel, époux de madame Denise Lemay, fils de feu madame Béatrice Veillette et de feu monsieur Martin Trudel. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aude 9 h à 11 h.Outre son épouse Denise, il laisse dans le deuil ses filles: Julie (Ghislain Marchand) et France (Sylvie Briançon); son petit-fils bien-aimé Gabriel Marchand; ses filleuls : Michel Trudel et Dorianne Vennes; ses sœurs et frères : Lise (Roger Thiffault), Gisèle, Luc (Huguette Sénécal), Guy-Paul (Doreen Théberge), Rémy (Ghislaine Gasper), Gratien (Jocelyne Massicotte); ses belles-sœurs et beaux-frères : Richard Lemay (Raymonde Gélinas), Claire Lemay, Jacqueline Lépine, Paul Lemay (Micheline Langlois), Claude Lemay (Danielle Langlois), Lorraine Lemay, Monique Gélinas, Marcel Bourdeau, Hélène Houle, Nicole Dubé, Nicole Marchildon, Micheline Arbour ainsi que plusieurs, nièces, neveux, cousines, cousins, ami(e)s et membres de l'Association de la famille Trudel-le. La famille tient à remercier les équipes de soins palliatifs du CLSC La Source (Sud) et de l'IUSMQ. Un merci particulier à l'équipe du Centre d'hébergement Charlesbourg pour les excellents soins prodigués avec beaucoup d'humanité et de bienveillance au cours des dernières semaines. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'attention des bénévoles des soins palliatifs du Centre d'hébergement Charlesbourg, auprès de la Fondation pour les Aînés et l'Innovation sociale (FAIS), tél. : 418 691-0766, site Web www.fondationfais.org.