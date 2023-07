LAJOIE, John



À l'Hôpital Laval (IUCPQ), le 21 juillet 2023, est décédé monsieur John Lajoie, époux de madame Marjolaine Gignac, fils de feu madame Annie Duplain et de feu monsieur Albany Lajoie. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aude 16 h 30 à 17 h 30.Outre son épouse Marjolaine, il laisse dans le deuil sa fille Julie; ses petits-enfants : Roxanne Dufour et Charles Dufour; sa filleule Lisanne Gignac (Serge Leclerc); ses beaux-frères et belles-sœurs : Micheline (André Forget), Clémence (Jacques Després), Louise (Gaétan Frève), Martin (Françoise Montambault) et Luc (Manon Chalifour) ainsi que ses neveux et nièces de la famille Lajoie et Gignac. Compenser l'envoi de fleurs par un don à la fondation de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie du Québec (IUCPQ).