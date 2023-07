ROYER, Hervé



À la Maison Marie-Pagé, le 16 juillet 2023, à l'âge de 83 ans, est décédé monsieur Hervé Royer. Il était le fils de feu dame Gertrude Couture et de feu monsieur Davila Royer. Il demeurait à Saint-Norbert-d'Arthabaska.et de là à Jardins Québec, au 493, Route 138, Saint-Augustin-de-Desmaures (Qc) G3A 1W7 pour la disposition de ses cendres. La famille recevra les condoléances à l'église 1 heure avant le service. Il laisse dans le deuil ses frères et sœurs : feu Lucille (feu Georges Johnson), feu Philippe, feu Léandre (feu Thérèse Lafontaine), feu René (feu Marielle Lagrange), Rita (feu Raymond Johnson), Réjean (Ginette Mercier), Monique (Robert Voiselle), feu Clément (feu Mariette Malenfant), Florian et Raynald; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s, dont ses grands amis de Victoriaville, Guy et Raymonde Pinard, de même que ceux de Saint-Basile-de-Portneuf. La famille tient à remercier sincèrement le personnel de l'Hôtel-Dieu d'Arthabaska ainsi que celui de la Maison Marie-Pagé pour les excellents soins prodigués avec respect et empathie. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Marie-Pagé, au 50, rang Pariseau, Victoriaville (Qc) G6T 0J6, tél.: 1-819-604-9250, poste 209, site Web : www.maisonmariepage.com