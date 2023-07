HURTUBISE, Claudette Laberge



Le 5 juillet 2023, à l'âge de 90 ans, est décédée madame Claudette Laberge Hurtubise, fille de feu Isola Gravel et de feu J.-Adélard Laberge. Résidant depuis un an tout près de sa fille Josée, au Centre d'hébergement de St-Raymond, elle a vécu la majeure partie de sa vie à Ste-Foy. Elle est maintenant auprès de l'amour de sa vie, son époux bien-aimé, Maurice.Elle laisse dans le deuil sa fille Josée (Pierre Cloutier) et ses deux fils Éric et Claude. Grand-maman aimante de ses chers petits-enfants : Katherine et Marie-Laurence (Mathieu Gerbaux), Sacha et sa maman Barbara Fortier, Philippe (Frederick Messier Simard), Gabriel (Rose-Anne Demers) et leur mère Marie-Josée Cloutier; elle était l'arrière-grand-maman de William et Emilia Gerbaux. Elle laisse aussi dans le deuil ses frères : feu Gaston et feu Jacques; ses belles-sœurs : Yvonne Dion Laberge et Gigi Verreault Hurtubise, ainsi que ses neveux, nièces, autres parents et ami(e)s, particulièrement Nicole Papineau et Lisette Thibodeau. La famille recevra les condoléances auL'inhumation des cendres se fera au cimetière Notre-Dame-de-Belmont ultérieurement. La famille souhaite exprimer sa gratitude à tout le personnel du Centre d'hébergement de St-Raymond, où elle a passé une dernière année plus sereine, pour leur dévouement et leurs soins attentionnés. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC adressé au 4715, avenue des Replats, Québec, Québec, par téléphone : 418 682-6387 ou sur son site web : www.coeuretavc.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.