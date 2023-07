Festival en chanson de Petite-Vallée: dans la boîte à souvenirs d’Alan Côté

«Élisabeth, dirais-tu à Virginie que la van de bière est arrivée.» Le directeur général Alan Côté était en plein cœur des préparatifs, à quelques heures du coup d’envoi du Festival en chanson de Petite-Vallée, quand il a accepté de fouiller dans ses souvenirs pour raconter au Journal quelques anecdotes à propos des grands noms de la chanson québécoise qui sont attendus en Gaspésie au cours des prochains jours.

Richard Séguin: une affaire de famille

«Richard Séguin, c’est celui qui est venu le plus souvent.» Forcément, ça permet de tisser des liens. Quand Alan Côté parle d’une relation familiale avec celui qui a chanté Journée d’Amérique, c’est à prendre au pied de la lettre. «La première fois que Richard est venu, il a amené ma sœur Fannie, qui avait peut-être 14 ans, sur scène pour chanter avec lui pendant le spectacle. C’est arrivé souvent par la suite que des artistes nous invitent sur scène, ma sœur et moi.»

Michel Rivard: trop populaire pour la... terrasse

L’album Un trou dans les nuages a marqué la musique québécoise des années 1980 et a forcé les organisateurs du festival de Petite-Vallée à effectuer quelques réparations, se souvient Alan Côté. «La première fois qu’il est venu, c’était avant la sortie de l’album, mais il faisait déjà Le privé en concert. On a mis les billets en vente et la terrasse s’est effondrée. Il y avait trop de monde qui voulait acheter des billets en même temps. Avec des amis, on a dû réparer ça.»

Pierre Flynn: accroché aux poutres

Alan Côté se souvient d’un aller-retour Gaspésie-Montréal avec son ami Daniel Simon pour aller voir un concert de Michel Rivard et acheter chez Archambault la cassette de l’album Le parfum du hasard, de Pierre Flynn, en 1987. «Au retour, tout le long on a écouté Le parfum du hasard en se disant: Pierre Flynn, il va venir cet été.» Leur souhait s’est concrétisé. «Je ne te mens pas, il y avait 55 places dans le Café et on devait être 85 dans la place. On a rentré les bancs de terrasse. Pierre exagère un peu en disant qu’il y avait du monde accroché après les poutres, mais c’était pas loin de la vérité.»

Florent Vollant: la reconnaissance

De petits gestes peuvent parfois permettre de construire des ponts entre les communautés. C’est ce qui est arrivé quand Florent Vollant a chanté à Petite-Vallée. «Il a vu qu’on parlait de Kashtin dans notre exposition sur la chanson québécoise. C’est la première fois, avait-il dit, qu’on leur faisait une place. Ça l’a vraiment touché et de là est née une grande amitié qui se perpétue. Ma fille Mathilde arrive de Maliotenam. Elle est allée travailler avec eux à monter un camp de formation en chansons innu, à partir du modèle de notre camp», raconte fièrement Alan Côté.