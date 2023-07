MORIN BOLDUC, Adrienne



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 21 juillet 2023, à l'âge de 86 ans, est décédée madame Adrienne Bolduc épouse de feu Paul Morin. Elle était la fille de feu Alyre Bolduc et de feu Léonie Morin. Elle demeurait à Buckland.La famille recevra les condoléances aule mercredi 2 août 2023 de 19h à 21h et jeudi, jour des funérailles, le salon sera ouvert à compter de 10h.et de là, au cimetière paroissial. Elle est allée rejoindre son époux Paul Morin et ses enfants : Marc, Lise, Délya, Pauline et Denis. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Jean (Rolande Larochelle), Marie (Brigitte Lapointe), Daniel (France Proulx), Henriette (Benoit Larochelle), François, Marina (Sylvain Lecours), Robert (Luce Champagne), Délia (Mario Roy) et Paul Jr. (Elida Latin) ainsi que ses petits-enfants et arrière-petits-enfants. Elle était la sœur de : feu Adrien (feu Pauline Lemieux), feu Raymond, feu Jeannette, feu Damien (Dorice Guillemette), Yolande (Jean-Guy Laflamme), Côme (Réjeanne Morin), Anita (feu Lucien Morissette), feu Clément, feu Gérard (Noëlla Fournier), feu Madeleine (feu Michel Gauthier), Anne-Marie (André Breton), Jean-Paul (Marjolaine Corriveau), Ida (Réjean Labrie) et Rose-Hélène (Paul Lafontaine). De la famille Morin, elle était la belle-sœur de : feu Fernande (feu Roland Carrier, feu Gérard Nadeau), feu Annette (feu Philippe Aubé), feu Gabrielle (feu Lucien Nolet), feu Jeanne (feu René Fontaine), feu Marie-Blanche (feu Alphondor Lemieux), Anne-Marie (feu Lucien Breton, feu Laurent Langlois), feu Sauveur (feu Marie-Laure Rouillard, feu Claudette Blanchette). Elle laisse également dans le deuil de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Un profond et sincère merci pour les bons soins et l'humanité du personnel de la Résidence l'Oasis Saint-Damien et au personnel des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Lévis. Un merci spécial à Claude Lapointe pour son dévouement envers notre mère. Toutes marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Oasis St-Damien 65, route St-Gérard Saint-Damien (Québec) G0R 2Y0. Des formulaires seront disponibles à la salle. La direction des funérailles a été confiée à la