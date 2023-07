Idées suicidaires: toujours plus de demandes d’aide à Montréal

Le nombre d’interventions menées par le Centre de Prévention du Suicide de Montréal, anciennement Suicide Action Montréal, ne cesse d’augmenter, et ce malgré la fin de la pandémie.

Entre le 1er mai et le 26 juillet, le Centre de Prévention du Suicide de Montréal (CPSM) a mené 8116 interventions de première ligne (téléphonique et numérique) dans la métropole.

Pour l’année 2022-2023, ce sont 35 985 interventions qui ont été recensées jusqu’ici. À titre de comparaison, entre les années 2014 et 2018, ce nombre tournait autour de 27 000 et 28 000 par an.

«Il y a eu une légère baisse de 2018 à 2020 pour ensuite remonter rapidement à la suite de la pandémie [...]. On enregistre donc dans les années 2020-2021, 2021-2022 et 2022-2023 respectivement 27 430, 33 707 et 35 985 interventions», a indiqué le CPSM à l’Agence QMI.

«On peut réellement dire que la pandémie a eu un impact sur le nombre d'interventions, mais pour le moment nous n'avons pas observé que la demande avait baissé. Elle a plutôt continué à augmenter malgré la stabilisation de la situation par rapport à la pandémie.»

Crainte de bris de service

Pour le CPSM, le nombre d’intervenants est actuellement insuffisant. «On fait face à un manque de main-d’œuvre important. Nous aimerions pouvoir avoir beaucoup plus d'intervenant.e.s à temps plein pour être en mesure d'assurer une réponse en tout temps», a déploré l’organisme qui affirme avoir souvent frôlé les bris de service.

Le manque de financement adéquat pour les organismes communautaires fait partie de l’un des facteurs qui empêchent le Centre de recruter.

«Malheureusement on voit encore les organismes communautaires comme le parent pauvre du système de santé et que c'est un don de soi plutôt qu'un emploi. [...] Les organismes communautaires détiennent des expertises très précieuses pour la santé [autant physique que mentale] de sa communauté. C'est un emploi duquel on peut et qu'on doit être fier.ère.s.»

Si vous avez besoin d'aide et vous souhaitez discuter avec un intervenant, vous pouvez contacter le centre de prévention du suicide (24/7) par téléphone au 1 866 277-3553, par SMS au 535353 ou encore en ligne : www.cpsmontreal.ca

Autres ressources:

Ligne québécoise de prévention du suicide

www.aqps.info

1 866 APPELLE (277-3553)

Jeunesse, J’écoute

www.jeunessejecoute.ca

1 800 668-6868

Tel-Jeunes

www.teljeunes.com

1 800 263-2266

Évolution du nombre d’interventions du CPSM depuis sa création

Entre les années 1983 à 1990: entre 3 700 et 10 000 interventions par an;

1990-1997: entre 26 000 et 24 000 par an;

1998-2013: entre 19 000 et 23 000 par an;

2014-2018: autour de 27 000 et 28 000 avec un pic important en 2014-2015 de plus de 32 000 interventions;

2020-2021: 27 430 interventions;

2021-2022: 33 707 interventions;

2022-2023: 35 985 interventions.