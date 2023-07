La bannière chinoise d’«ultra fast fashion» Shein préoccupe le milieu de la mode québécoise

La première boutique éphémère de la bannière chinoise Shein inquiète les acteurs de la mode québécoise qui redoutent les impacts environnementaux et sociaux de la mode ultra rapide peu coûteuse que préconise l’entreprise.

«Ça ne mérite pas d’exister, aucune mode rapide n’est bonne. Je comprends que certaines personnes aient moins de moyens, et que ça peut être la seule option, mais [Shein] ça atteint un autre niveau», explique Mia Kalille, la propriétaire des boutiques Kapara Vintage.

Le milieu de la mode est en furie depuis l’annonce de l’ouverture de la boutique éphémère Shein au DIX30 qui se spécialise dans le commerce de la mode ultra rapide en ligne et produit des milliers de nouveaux morceaux de vêtements régulièrement à des prix ridiculement bas.

«C’est partout, les gens consomment de façon frénétique cette marque [...] et ensuite ils s’en débarrassent. Le Village des Valeurs et le Renaissance débordent et souvent les morceaux déjà portés sont plus chers que les neufs», déplore Rebecca Emelaw, propriétaire des boutiques Citizen Vintage de Montréal.

Marianne Langlois/JdeM

Pour l’entrepreneure qui produit des vêtements à Montréal à partir de matière récupérée et qui offre plusieurs articles seconde main choisis avec soin, Shein représente toutes les valeurs contraires de son entreprise.

«Ici, nous produisons des vêtements qui vont durer longtemps, on s’assure même du suivi qualité avec notre clientèle, même après plusieurs mois», souligne-t-elle.

Contrairement à la marque chinoise, qui reproduit des milliers de morceaux de vêtements dont les modèles sont copiés sur d’autres géants de la mode hyper populaires auprès des jeunes comme Zara et H&M, mais aussi sur de petits créateurs locaux.

«J’ai des amis qui fabriquent des vêtements ici [à Montréal] et Shein a carrément reproduit certains de leurs modèles en offrant une toute petite compensation financière en échange», déplore Mickey, un des employés de la boutique Kapara Vintage de la rue Saint-Denis à Montréal.

Marianne Langlois

En plus de participer activement à une des industries les plus polluantes de la planète, Shein alimente le cercle vicieux de la mode ultra éphémère. On offre aux consommatrices des milliers de modèles, de couleurs et de textures de vêtements qui ne sont pas fabriqués pour perdurer, mais plutôt pour être renouvelés régulièrement.

«Ce ne sont pas des morceaux qu’on peut garder longtemps, c’est un cercle vicieux, on achète et on jette», ajoute Mia Kalille.

Des boutiques montréalaises ont d’ailleurs exprimé leur colère et leur désolation sur les réseaux sociaux. C’est le cas d’Atelier B, qui déplore le «désastre écologique et humain» lié à cette entreprise.