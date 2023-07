Lance Stroll en Belgique pour les points... et les gaufres

Lance Stroll et l’écurie Aston Martin ont des choses à prouver en Belgique, là où aura lieu le dernier Grand Prix avant la longue pause estivale de la Formule 1. Pour le Québécois, c’est aussi une occasion de visiter le pays de sa mère.

Claire-Anne Callens, la première épouse de Lawrence Stroll, est une modiste belge qui est aujourd’hui davantage connue comme la maman du pilote de 24 ans. Lance peut ainsi se sentir un peu à la maison aux abords du circuit de Spa-Francorchamps.

«Je ne passe pas beaucoup de temps ici, mais ma mère est Belge. C'est pourquoi c'est toujours agréable de venir ici et de manger des gaufres», a-t-il dit en conférence de presse, jeudi.

Évidemment, Stroll n’est pas en Belgique pour s’empiffrer. Son équipe a également soif de points, après un déclin marqué dans ses performances.

«Nous ne sommes pas où nous souhaiterions être, a avoué le Montréalais. Nous avons amorcé la saison en force avec la deuxième ou troisième voiture la plus rapide, mais nous devons nous améliorer. Nous devons aborder les lignes droites et les virages plus rapidement.»

Du retard

Au GP de Hongrie, la semaine dernière, Stroll et son coéquipier Fernando Alonso ont respectivement terminé au 10e et au neuvième rang. La troisième écurie au classement des constructeurs n’a pas su maintenir le rythme de progression des Mercedes et des McLaren.

«Nous observions déjà cela. Mais je crois qu’en Hongrie, c’était la dernière pièce du casse-tête parce que c’était une piste sur laquelle nous nous attendions à être un peu plus compétitifs, et nous ne l’étions pas. C’étaient les dernières données qui nous ont confirmé que nous n’allions pas dans la bonne direction», a affirmé en point de presse le directeur sportif d’Aston Martin, Mike Krack.

Déjà, les monoplaces AMR23 sont apparues jeudi sur le bitume avec des modifications au niveau du plancher et de l’aileron arrière, ce qui devrait améliorer la stabilité de la voiture.

Le déroulement du week-end sera différent, puisqu’une course sprint se tiendra samedi. La séance de qualifications aura ainsi lieu vendredi.

«Spa-Francorchamps est un circuit très différent de l’Hungaroring, a indiqué Stroll sur le site web de son écurie. Ceci étant dit, l’objectif reste le même : faire le meilleur résultat possible pour l’équipe.»

Avec 45 points, le Québécois figure au neuvième rang du classement des pilotes.