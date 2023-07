Photos fournies par Parolicône

Une nouvelle offre du tourisme religieux est en cours à Québec depuis le 31 mai dernier. Parolicône présente l’exposition : L’art d’une rencontre, l’icône. L’ampleur de cette exposition (photo) est rare, elle est unique au Canada. Elle donne accès à une cinquantaine d’icônes, œuvres d’art relevant d’une tradition spirituelle très ancienne. Elle est l’œuvre de l’iconographe Gilberte Massicotte-Éthier (photo) de Sillery, décédée en 2013. L’événement, permanent, est présenté dans l’église Saint-Michel, 1755, Côte de Sillery, à Québec. L’art d’une rencontre, l’icône, est l’occasion d’une marche dans la beauté, tant intérieure qu’extérieure, d’un pèlerinage artistique, historique, patrimonial, biblique, du genre petit Compostelle. Il devient un incontournable du tourisme religieux à Québec. Les heures d’ouverture sont les mercredis, vendredis et dimanches, de 13 h à 16 h. Pour des groupes de 10 personnes et plus, il est possible d’ajuster l’horaire. Réservations sur parolicone.ca.

La Classique de golf de La Fondation Saint-Jean-Eudes, présentée le 9 juin dernier au club de golf Lorette, sous la présidence d’honneur de William Gobeil, avocat chez RM immigration et ancien de la promotion 2002, a permis d’amasser 45 050 $, grâce à la participation de 136 golfeurs et à la générosité de plusieurs partenaires. Cette somme aidera la Fondation à appuyer l’école dans ses multiples projets et dans la poursuite de sa mission éducative. Sur la photo, lors du dévoilement du chèque : Jean-Frédéric Gagné, président de la Fondation ; William Gobeil, président d’honneur et Sabrina Pelletier, coordonnatrice de la Fondation.

Les « finissants 1962-1963 » de l’Externat classique Saint-Jean Eudes (SJE) de Québec fêteront le 60e anniversaire de leur promotion lors d’une fin de semaine de festivités qui aura lieu du 13 au 15 octobre au Manoir Richelieu de La Malbaie (Charlevoix). L’Externat classique Saint-Jean Eudes, établissement d’enseignement de niveau secondaire situé à l’intersection de la 8e Avenue et de la 12e Rue de Limoilou, était jadis dirigé par les Pères eudistes, avant d’être acheté par le gouvernement du Québec en 1964 pour en faire le Cégep de Limoilou. Depuis des décennies, les « anciens de l’Externat classique SJE », de 1962-1963, se réunissent deux fois par année dans de grands restaurants de Québec pour échanger des souvenirs. Les « finissants », ils seront une trentaine, encore vivants, âgés de 79 ou 80 ans maintenant, à prendre part au rendez-vous de l’automne. Sur la photo du haut, les Retrouvailles 25e anniversaire, en 1988, et sur celle du bas, un récent dîner fraternel des « finissants 1962-1963 » dans un restaurant de l’arrondissement Sainte-Foy en mai dernier. Roland Letarte, l’âme dirigeante de ce regroupement unique a rejoint tout son monde qui habite principalement à Québec, mais aussi certains qui habitent à Ottawa et Toronto.

Mgr Gérald Cyprien Lacroix (photo) 25e évêque et le 15e archevêque de Québec, Primat du Canada, 66 ans... Jordan Spieth, golfeur professionnel américain de la PGA, 30 ans... Jean-Luc Lavoie, président de la société Saint-Vincent de Paul de Québec, 38 ans... Alex Rodriguez, ex-joueur de baseball américain (Yankees), 48 ans... Paul Ahmarani, comédien et acteur québécois, 51 ans... Patrick Labbé, comédien de télé et de cinéma, 53 ans... André Moose Dupont, défenseur de la LNH (1970-83 : Rangers, Flyers, Nordiques), 74 ans... Édith Butler, chanteuse, 80 ans... Isabelle Aubret, chanteuse française, 85 ans.

Le 27 juillet 2022 : Gisèle Lalonde (photo), 89 ans, femme politique canadienne, mairesse de la Ville de Vanier de 1985 à 1991 et reconnue comme une défenseure des droits des francophones en Ontario dans le dossier de l’hôpital Montfort... 2021 : Dusty Hill, 72 ans, bassiste et l’un des principaux membres du groupe américain ZZ Top... 2020 : Bernard Cleary, 83 ans, qui a enseigné le journalisme à l’Université Laval, ardent défenseur des droits des Premières Nations, et qui a terminé sa carrière comme député du Bloc Québécois à Ottawa de 2004 à 2006... 2015 : Me Alphonse Lacasse, 75 ans, associé fondateur du cabinet d’avocats Joli-Cœur Lacasse de Québec... 2017 : Sam Shepard, 73 ans, acteur américain, dramaturge, auteur, scénariste et réalisateur... 2017 : Me Ghislain K.-Laflamme, 79 ans, ex-président de la Régie des alcools, des courses et des jeux, directeur principal des relations publiques (Québec) de la SAQ (1999 à 2004)... 2017 : Gilles Tremblay, 85 ans, grand compositeur québécois de musique contemporaine... 2015 : Achille Muzzillo, 76 ans, un des plus vieux barbiers (coiffeurs) de la ville de Québec (Salon Achille Muzzillo)... 2003 : Bob Hope, 100 ans, institution du show-business américain pendant sept décennies.