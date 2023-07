Le géant chinois Shein: des impacts monstres!

L’arrivée du géant chinois de la mode jetable Shein à Brossard jeudi fait accourir les foules; l’impact de la compagnie sur les travailleurs et l’environnement est toutefois fort peu réjouissant.

La compagnie vend ses vêtements à des prix dérisoires, mais ceux-ci ne durent bien souvent pas longtemps... vraiment pas longtemps.

«C’est des vêtements qui vont se porter six à sept fois à peu près, et qui après vont se détériorer par la couleur, par la fabrication», détaille en entrevue à TVA Nouvelles Stéphane Le Duc, journaliste mode et ambassadeur du Collège LaSalle.

Selon lui, la compagnie excelle en marketing afin de promouvoir sa marque.

«C’est un pouvoir énorme qu’ils ont. Ils connaissent très bien les médias sociaux – d’ailleurs le fondateur est un spécialiste des médias sociaux –, et donc ils savent avec des moteurs de recherche extrêmement puissants comment aller trouver les tendances, voir ce que les gens veulent», ajoute M. Le Duc.

Dans la mire de Shein

La compagnie chinoise aurait pour public cible les jeunes femmes entre 15 et 20 ans, lesquelles n’ont généralement que peu d’argent.

Dans la mesure encore où ces clientes ne font souvent pas d’enquêtes en amont de leur magasinage, et que leurs achats sont souvent spontanés, voire impulsifs, la mode jetable de Shein est adaptée à sa clientèle.

«C’est malheureux, parce que ça a un impact énorme sur l’industrie, et à plusieurs niveaux également», indique M. Le Duc.

Une production monstre

La compagnie ajoute en moyenne, chaque jour, entre 7200 et 10 800 nouveaux modèles de vêtement.

«C’est une de leur force, parce qu’ils ont un réseau, en Chine, de 6000 petits fabricants qui vont produire plusieurs centaine de pièces par jour», mentionne M. Le Duc.

Derrière cette formidable machine se cache toutefois des situations de grande précarité pour les travailleurs.

«Avec un rythme de travail intolérable, avec jusqu’à 17h d’affilées par jour, à 20 $ par jour, alors imaginé l’exploitation de ces travailleurs», déplore M. Le Duc.

Impacts sur l’environnement et le marché

Même si les vêtements de Shein ne coûtent pas chers, ils ont un coût social certain.

M. Le Duc explique que les clients de la compagnie sont prompts en effet à n’user des vêtements de la compagnie que pour quelques événements, voire quelques photos, avant de s’en débarrasser.

Le milieu de la création de vêtement est aussi affecté par le géant chinois.

«Shein va s’inspirer, et même copier les jeunes créateurs, qui vont pas pouvoir les poursuivre non plus parce qu’on va copier les modèles qui vont ensuite aller rapidement sur le marché», détaille M. Le Duc.

La compagnie laisse ainsi dans son sillage des travailleurs en conditions de précarité, des effets néfastes sur l’environnement et l’industrie des vêtements.

«Il y a toute une industrie qui est affectée, tant ceux qui créent les vêtements, que ceux qui produisent les vêtements. Au Canada, et au Québec en particulier, on a une belle industrie manufacturière, mais qui ne peut pas entrer en compétition avec des conditions de travail comme celles-là», conclut M. Le duc.

