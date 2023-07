Le REEI: un régime méconnu pour les personnes en situation de handicap

Le Régime enregistré d’épargne-invalidité (REEI) est un outil d’épargne très avantageux qui gagne à être connu. Vérifiez s’il s’adresse à vous.

Le REEI concerne les personnes souffrant d’un handicap. Pour être admissible, il faut souffrir de limitations fonctionnelles, mais pas nécessairement être invalide. Ainsi, les diabétiques de type 1 le sont automatiquement depuis 2022. «Pourtant, au Québec, la grande majorité des 120 000 diabétiques de type 1 ne bénéficient pas des avantages fiscaux offerts par le crédit d’impôt pour personnes handicapées du fédéral [CIPH] ni par ceux du REEI», constate Michel-Alexandre Riendeau, président de Terry et de la plateforme reei.ca, qui permet d’ouvrir un REEI en ligne en quelques minutes, sans frais, et avec l’accompagnement de professionnels.

De généreuses subventions

Il faut savoir que les personnes en situation de handicap représentent 16% de la population québécoise. Or, les données de Statistique Canada révèlent que 75% des personnes admissibles au REEI, c’est-à-dire celles qui bénéficient du CIPH, ne savent pas de quoi il s’agit. C’est bien dommage, car ce régime permet d’accéder à des subventions et à des bons du gouvernement pouvant atteindre jusqu’à 90 000$. «Le but est d’aider les personnes en situation de handicap à atteindre l’indépendance financière. Uniquement en ouvrant un compte REEI, une personne à faible revenu peut recevoir un montant de 20 000$ sans même avoir à verser de l’argent de sa poche, grâce au Bon canadien pour l’épargne-invalidité», mentionne Michel-Alexandre Riendeau.

La Subvention canadienne pour l’épargne-invalidité est également versée par le gouvernement fédéral. Elle est calculée en fonction du revenu familial net rajusté du bénéficiaire et du montant cotisé dans le régime. Ces subventions peuvent représenter jusqu’à 300% du montant cotisé. Un bon coup de pouce pour faire grandir son épargne.

Cotisations et retraits

Il est possible de verser jusqu’à un maximum de 200 000$ dans un REEI. La personne en situation de handicap peut bien sûr cotiser au compte, mais également ses parents ou d’autres membres de son entourage. On peut contribuer jusqu’à 59 ans, même si les subventions gouvernementales cessent à l’âge de 49 ans. Il faut commencer à effectuer des retraits du REEI à partir de l’âge de 60 ans.

Les cotisations ne sont pas déductibles d’impôt comme pour un REER. En revanche, elles ne seront pas imposables au moment du retrait, contrairement aux subventions, aux bons canadiens et au rendement, qui eux, le seront. Puisque le revenu du bénéficiaire du REEI sera sans doute relativement faible, le taux d’imposition devrait être minime.

Bon à savoir: les retraits n’ont aucun impact sur les autres prestations, comme la Sécurité de la vieillesse, le Supplément de revenu garanti, le Régime de rentes du Québec, le remboursement de la TPS ou les prestations d’aide sociale.

CONSEILS