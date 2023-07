Les conservateurs accusent les libéraux d’avoir rendu les rues «dangereuses»

Les conservateurs de Pierre Poilievre accusent Justin Trudeau et les libéraux d’avoir « rendu les rues canadiennes dangereuses » après la publication de nouveaux chiffres confirmant une hausse des crimes avec violence en 2022.

Statistique Canada a rapporté jeudi que l’Indice de gravité de la criminalité (IGC) avec violence avait augmenté de 5% en 2022 après avoir augmenté de 6% en 2021.

Cette hausse a principalement à voir avec les vols qualifiés (+15%), les affaires d’extorsion (+39 %), les homicides (+8%) et les agressions sexuelles de niveau 1 (+3%), a soutenu l’agence fédérale.

Le taux d’homicides a atteint son plus haut niveau depuis 1992, après une quatrième année d’augmentation d’affilée. La situation s’est particulièrement dégradée dans les grandes villes, comme Toronto ou encore à Montréal, où le nombre de meurtres a augmenté de 38% depuis 2015.

« Après huit ans sous Justin Trudeau, le crime et le chaos sont monnaie courante dans nos rues. Nous connaissons la pire vague de criminalité que nous ayons connue de mémoire récente », ont accusé Pierre Paul-Hus et Raquel Dancho, respectivement lieutenant du Québec et porte-parole en Sécurité publique pour le Parti conservateur.

Depuis plus d’un an maintenant, les conservateurs de Pierre Poilievre ont fait de certaines politiques des libéraux leurs chevaux de bataille.

Ils remettent notamment en question les lois C-75 et C-5 qui ont éliminé des peines de prison minimales établies sous le règne de Stephen Harper et permis de remettre en liberté sous caution des personnes ayant commis certains types de crimes, parfois même lorsqu’une arme est impliquée.

L’objectif premier de ces politiques, martelait l’ancien ministre de la Justice David Lametti, était de régler le problème de la surreprésentation des Autochtones et des personnes « racialisées » dans les prisons du pays.

Le meurtre de la policière Maureen Breau par un individu remis en liberté malgré des troubles psychologiques importants à la fin du mois de mars avait provoqué un tollé et une pétition demandant un meilleur encadrement des personnes à risque de récidive après leur libération sous caution.

« Nous devons changer les choses pour que les récidivistes violents dangereux soient emprisonnés, et non libérés sous caution, et pour que les criminels les plus graves soient condamnés à des peines qui les maintiennent en prison et assurent la sécurité de la population », ont poursuivi MM Paul-Hus et Dancho.

En point de presse jeudi, le premier ministre Justin Trudeau a accusé les conservateurs de vouloir faire mousser « la peur et la colère », de transformer l’« anxiété » des Canadiens en « colère ».