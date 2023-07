Les Jonas Brothers au Centre Bell le 1er décembre

Les Jonas Brothers s’arrêteront au Centre Bell le 1er décembre prochain dans le cadre de leur tournée mondiale intitulée Five Albums. One Night.

Les trois frères ont annoncé jeudi plusieurs nouvelles dates partout dans le monde, dont 26 représentations en Amérique du Nord, avec Lawrence en première partie. En tout, 90 concerts figurent au calendrier de Joe, Kevin et Nick Jonas dans 20 pays. Il s’agit de leur plus importante tournée depuis leurs débuts, en 2005.

PHOTO DE VALESKA THOMAS FOURNIE PAR EVENKO

Les Jonas Brothers ont écoulé plus de 20 millions d’albums en carrière et cumulent des milliards d’écoutes en continu.

Leur plus récent opus, The Album, lancé cette année sous étiquette Republic Records, compte les succès Waffle House et Wings.

Les admirateurs des Jonas Brothers peuvent s’inscrire jusqu’au 31 juillet, à 22h, pour la prévente Fan Certifié. Les personnes sélectionnées pourront participer à la prévente dès le jeudi 3 août. Le lendemain, à 10h, les billets seront offerts à tous en ligne.