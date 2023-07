Plusieurs propriétaires de pourvoiries sont à risque de fermer à cause des feux de forêt

Les feux de forêt ont plombé leurs revenus, au point que plusieurs propriétaires songent à fermer.

À la Pourvoirie Mirage inc., dans la région Eeyou Istchee Baie-James, Luc Aubin en a assez d’attendre. «La SOPFEU [Société de protection des forêts contre le feu] a fermé la route Billy-Diamond, celle qu’on appelait anciennement la route de la Baie-James, depuis le 20 juin. On doit attendre et depuis, la business ne roule pas», dit l’homme qui dirige cette pourvoirie, établie en 1994 pour la chasse au caribou en hiver.

Après l’interdiction en 2017 de la chasse aux caribous, voilà donc qu’une nouvelle tuile s’abat sur la pourvoirie. En plus de la fumée qui pourrit la qualité de l’air, les feux de forêt ont brûlé 25 poteaux électriques de la pourvoirie, qui est connectée au réseau d’Hydro-Québec depuis 2016.

«On a été évacué pendant deux semaines. Les affaires n’ont pas repris encore parce qu'ils n'ont pas rouvert le chemin», explique Luc Aubin.

Pourvoirie Mirage inc.

Son gagne-pain consiste maintenant à héberger les travailleurs qui font de l'exploration minière dans la région. «En temps normal, je peux avoir 160 clients. En ce moment, il y en a une trentaine au maximum. Ça nous coûte cher, environ 100 000$ par semaine en manque à gagner, car on doit tout de même garder nos employés», dit-il.

Tout ce qu’il peut faire, c’est attendre que la SOPFEU rouvre le chemin. «Ils le ferment à cause de la boucane. Nous, ici, il n'y a pas de boucane du tout, c'est le ciel bleu. Mais ce sont eux qui décident.»

Pas sortis du bois

La Pourvoirie Mirage inc. n’est pas la seule à être asphyxiée financièrement par Dame nature. «On est en train de compiler les pertes de revenus de nos membres. On en est entre 10 et 15 millions $ en ce moment», dit Dominic Dugré, PDG de la Fédération des pourvoiries du Québec.

«On a subi de gros impacts. Au pire de la situation, on avait 325 pourvoiries inaccessibles, sur environ 510 en opération, explique-t-il. C'était la grosse saison de la pêche, la truite, le doré... et rajoute à ça la chasse à l'ours de mai à juin. On avait beaucoup d'Américains qui avaient réservé dans les régions comme en Abitibi. Des pourvoyeurs qui sont demeurés ouverts ont aussi eu beaucoup d'annulations parce que les clients étaient craintifs.»

Pourvoirie Mirage inc.

La fédération vient tout juste de sonder ses membres sur les pertes financières qu'ils ont subies cet été. Sur 120 répondants, une cinquantaine ont affirmé qu'ils étaient à risque de fermer. «Et j'ai juste 120 réponses jusqu'ici, sur plus de 300 pourvoiries qui ont été questionnées. C'est majeur comme impacts», précise Dominic Dugré.

Aide du gouvernement

Le gouvernement a annoncé une aide de 50 millions de dollars il y a deux semaines pour les entreprises ayant subi des pertes dues aux feux de forêt. Le hic, c'est que cette aide financière prendra la forme d’un prêt ou d’une garantie de prêt. «Ce n'est pas suffisant, souligne Dominic Dugré. Quand tu perds 70 pour cent de ton chiffre d'affaires, c'est pas un prêt qui va venir te sauver...»

Chaque année, 520 000 personnes fréquentent les pourvoiries du Québec. De ce nombre, environ 80 000 viennent de l'extérieur du Québec.