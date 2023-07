[PHOTOS] Limoilou: un homme armé en crise neutralisé par la police

Une opération policière d’envergure a eu lieu près de l’Hôpital de l’Enfant-Jésus, dans le secteur de Limoilou à Québec, où un homme en crise aurait menacé des gens avec un couteau, au courant de l'avant-midi.

Photo Agence QMI, Guy Martel

L’intervention a débuté vers 11h25, près de la 18e rue et du boulevard Henri-Bourassa.

Photo Agence QMI, Guy Martel

Selon la porte-parole du Service de police de la Ville de Québec (SPVQ), Marie-Pier Rivard, l’homme tenait des propos menaçants et était en possession d’une arme blanche.

Photo Agence QMI, Guy Martel

«Quand les policiers sont arrivés sur place, l’individu avait toujours un comportement menaçant alors ils ont dû prendre action et neutraliser la menace. [...] On ne connaît la nature des blessures, mais la victime a été prise en charge par les policiers et le personnel de l’Enfant-Jésus», explique-t-elle.

Photo Agence QMI, Guy Martel

Bien que la porte-parole du corps de police ait refusé de confirmer si l’homme avait été atteint par un projectile, des témoins rencontrés sur les lieux par Le Journal ont affirmé avoir entendu des coups de feu.

Photo: Marcel Tremblay

Le Bureau des enquêtes indépendantes (BEI) sera appelé à intervenir dans le dossier, puisqu'un individu a été blessé par les forces de l'ordre au courant de l'opération.

Photo: Marcel Tremblay

Photo: Marcel Tremblay

Photo: Marcel Tremblay

Photo: Marcel Tremblay

Plus d’informations à venir...

- Avec la collaboration de Jérémy Bernier

