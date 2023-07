Loi 21: le nouveau ministre de la Justice promet une intervention du Canada

En continuité avec son prédécesseur québécois David Lametti, le nouveau ministre fédéral de la Justice, Arif Virani, promet une intervention du Canada dans la contestation de la Loi sur la laïcité de l’État du Québec, qui devrait certainement faire son chemin à la Cour suprême.

«On sera là comme gouvernement du Canada. On va intervenir. On va intervenir vis-à-vis la position du gouvernement du Canada, mais aussi en défense de la Charte des droits et libertés», a indiqué M. Virani, dans un français très respectable, à son premier point de presse en tant que ministre à Rideau Hall mercredi.

Rappelant que son point de vue personnel sur la Loi 21 n’avait pas d’importance dans le dossier, Arif Virani a déclaré sans ambages que la loi québécoise soulevait des questions liées aux «droits à l’égalité, la liberté de religion et la capacité des personnes à fonctionner dans la société civile en tant qu’enseignants, juges, officiers de police, etc.».

Ce sont «des enjeux très délicats et très significatifs», a-t-il résumé.

La contestation contre la loi du gouvernement de François Legault est actuellement en délibéré devant la Cour d’appel du Québec, dernière instance avant la Cour suprême du Canada.

«Dès qu’elle sera rendue publique, nous l’analyserons. Je la lirai attentivement d’un bout à l’autre pour m’assurer que je la comprends et que nous la comprenons. Je conseillerai le premier ministre et nous prendrons une décision sur les prochaines étapes», a dit le ministre.

Selon nos informations, il est possible que Justin Trudeau ait choisi de remplacer David Lametti, en poste depuis 2021, par l’Ontarien Arif Virani en raison du profil plus combatif, plus politique et moins cérébral et académique que celui du Montréalais.

«Je n’ai pas encore parlé à David Lametti, mais je le ferai très, très bientôt», a assuré M. Virani.

Ce dernier possède une longue feuille de parcours comme avocat, ayant œuvré notamment comme enquêteur à la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse (CDPDJ) à Montréal et comme procureur adjoint chargé des cas de génocide au Tribunal pénal international des Nations Unies pour le Rwanda.

Il a ensuite travaillé comme constitutionnaliste plaideur au ministère du Procureur général de l’Ontario, prônant les droits de la personne et l’accès à la justice.

M. Lametti a publié une longue déclaration sur les réseaux sociaux dans laquelle il félicite son successeur et revient sur son passage de deux ans à la Justice, «le plus grand privilège de [s]a vie».

Entre autres choses, il se réjouit d’avoir adopté des lois visant à arrêter certaines peines minimales obligatoires et à rendre invalide l’état d’ébriété comme défense dans un dossier d’agression sexuelle.