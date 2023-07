Marché noir: 75 000$ de Botox et d'injections volés dans cette clinique de médecins à Montréal

Deux médecins propriétaires d’une clinique d’esthétisme à Montréal sonnent l’alarme après avoir été victimes d’un cambriolage important où elles ont perdu 75 000$ en Botox et en injections... qui pourraient être revendus sur le marché noir.

«C’est vraiment inquiétant. Ce sont des produits qui peuvent seulement être achetés par des médecins. [...] Ça se peut que les cambrioleurs revendent à des gens qui ont des pratiques clandestines», craint la Dre Gine Deli, de la Clinique Intima.

Photo fournie par la Clinique Intima

Cette médecin rappelle que d’injecter un produit dans un visage n’a rien d’anodin. Elle précise qu’une injection mal administrée par un non-professionnel peut, dans le pire des cas, faire perdre la vue au patient.

«On est médecins et on a des formations spéciales pour utiliser ces produits, explique la Dre Sousans Deli, qui travaille à la même clinique. Il y a un enjeu de sécurité publique avec ce vol. [...] On a des antidotes en cas de complications et des professionnels ici pour aider. Ce n’est pas une petite injection de beauté et il faut intervenir rapidement en cas de problème.»

Prenez garde

Les deux spécialistes, qui sont aussi sœurs, ont pris connaissance du cambriolage lundi matin en se rendant au travail.

«Ils ont seulement volé des produits injectables comme le Botox et des agents de comblement», mentionne la Dre Gine Deli, en soupirant.

Photo fournie par la Clinique Intima

Les deux femmes affirment avoir averti les autres professionnels de leur milieu, question de garder l’œil ouvert et de prendre des précautions. Elles ont aussi porté plainte au Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) pour trouver les coupables. Le corps policier n’avait pas répondu aux questions du Journal à ce sujet au moment de publier ce texte.

«C’est une perte financière importante pour nous. Par contre, ce qui est le plus important, c’est que le public prenne garde si jamais on leur offre des injections au rabais, surtout celles faites par des personnes non qualifiées», prévient Dre Sousans Deli.

Photo fournie par la Clinique Intima

Plus fréquent aux É.-U.

Selon les deux sœurs, il s’agirait aussi du plus grand vol de produits injectables du genre au Québec.

«À ma connaissance, je ne connais pas d’autres cliniques dans notre milieu qui ont vécu un cambriolage aussi important chez nous. C’est un phénomène assez présent aux États-Unis, et on voit que ça arrive au Québec», constate Dre Gine Deli.

Photo fournie par la Clinique Intima

Notons qu’un vol similaire a eu lieu la semaine dernière dans la ville de Burlington en Ontario. Selon CBC, les malfaiteurs ont percé un trou dans un mur mitoyen à la clinique Laser Aesthetics. Ils ont ensuite volé pour 34 000$ de Botox et d’injections avant de prendre la fuite .