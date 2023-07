Météo au Québec: des averses fortes attendent certaines régions jeudi

Prévoyez bottes de pluie et vos parapluies pour jeudi: plus de 30 mm de précipitations sont attendus pour le sud et l’ouest du Québec, avec des orages aux horizons. L’humidité restera au rendez-vous avec des ressentis d’au moins 30 degrés pour l’ensemble du Québec.

Les averses tomberont majoritairement en matinée pour la plupart des régions, dont le Grand Montréal. Le temps sera nuageux en après-midi, et le mercure devrait augmenter jusqu’à 33 degrés avec le facteur humidex, selon les prédictions d’Environnement Canada.

Même son de cloche en Outaouais, où de fortes averses sont prévues en matinée, avec des risques de 40 % d’averses en après-midi et une température qui touchera les 35°C.

En ce qui concerne le Saguenay-Lac-Saint-Jean et l’Estrie, quelques averses sont aussi attendues, avec des nuages persistants en après-midi et des risques d’orages pour le secteur de Sherbrooke.

Le temps s’annonce généralement nuageux pour le reste du Québec, avec des risques d’averses allant de 30 % pour la Capitale-Nationale, à 40 % pour l’Abitibi-Témiscamingue et 60 % pour les Laurentides, tout au long de la journée.

Une légère lueur d’espoir a néanmoins été annoncée pour la Côte-Nord avec un dégagement en fin d'avant-midi. Les nuages resteront toutefois à l’horaire pour le secteur de la Gaspésie.