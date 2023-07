«Parle-moi»: le film d’horreur le plus terrifiant de l’année

Les échos des festivals de Sundance, de South by Southwest et de Berlin nous promettaient le film d’horreur le plus terrifiant de l’année. Eh bien, Parle-moi remplit pleinement cette promesse, s’imposant immédiatement comme le prochain classique de l’épouvante.

Fans d’horreur, retenez le nom des jumeaux Michael et Danny Philippou. Le duo australien – bien connu sur le web, où il est suivi par près de 7 millions de fidèles – entre dans les ligues majeures avec son premier long-métrage diablement efficace.

Quelques minutes suffisent à comprendre l’ampleur du buzz (pleinement mérité, soit dit en passant) et l’emprise que Parle-moi a eue sur le public des festivals où il a été présenté avant de prendre l’affiche, ce week-end. Car le film nous happe dès sa scène d’ouverture, nous prenant à la gorge pour ne desserrer son étreinte qu’à quelques rares moments.

Sa prémisse est pourtant simple: une bande d’amis apprend à conjurer les morts par le biais d’une mystérieuse main nécrosée. Évidemment, ce passe-temps macabre prendra une tournure encore plus sinistre lorsqu’un des leurs demeurera sous l’emprise d’une entité malveillante. S’ensuivra ensuite une course contre la montre pour sauver l’âme de ce jeune garçon prisonnier de limbes infernaux.

Brutal et impitoyable

C’est toutefois dans son traitement que ce synopsis parvient à épater. On le constate rapidement, les frères Philippou savent créer des climats de tension presque insoutenables, tout comme ils osent se montrer impitoyables dans certains segments particulièrement graphiques. Ce film n’a d’ailleurs rien de consensuel, le duo de cinéastes ayant choisi – Dieu merci! – de ne jamais diluer son propos ou son horreur en les baignant d’humour. Le résultat est donc terrifiant, anxiogène et particulièrement confrontant.

Les images brutales dont recèle Parle-moi réussissent à s’immiscer insidieusement sous l’épiderme des cinéphiles pour les habiter, même au-delà du générique final. En fait, même une semaine après notre visionnement, certaines d’entre elles nous hantent encore. Voilà une prouesse qu’aucun autre film d’horreur n’a réussie dans la dernière année.

Pourquoi ne pas lui avoir octroyé la note parfaite? Parce que s’il fait état d’un potentiel extraordinaire, Parle-moi a ses failles, à commencer par un dernier acte mollasson et certaines interprétations moins convaincantes. N’empêche, dans un marché saturé par les suites, relectures, antépisodes et autres concepts remâchés à outrance, Parle-moi demeure un bonbon horrifique absolument délicieux dont se délecteront les fans du genre.

Parle-moi (3 étoiles et demie)

Un film de Michael et Danny Philippou. Avec Sophie Wilde, Joe Bird et Miranda Otto. À l’affiche à compter du 28 juillet.