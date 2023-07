«Prêt à tout» pour réussir sa première Traversée du lac Saint-Jean

«Je suis prêt à tout. Peu importe à quoi ressemble le lac le matin de la compétition, je vais être là pour le faire.»

Peut-être est-ce l’insouciance de la jeunesse qui parle, ou l’inébranlable confiance d’un athlète gonflé à bloc à l’aube de l’un de ses plus grands défis sportifs. Mais le message de Philippe Lacasse, qui tentera samedi sa toute première Traversée du lac Saint-Jean, a le mérite d’être clair.

Du haut de ses 6 pi 9 po, le gaillard de Saint-Georges-de-Beauce en impose. En entrevue, le ton posé et calme de ses réponses confirme qu’on a affaire à une force tranquille. Un avantage quand on sait combien imprévisible peut être le lac Saint-Jean.

«Je me dis que c’est la même course pour tout le monde. Mes adversaires vont nager dans les mêmes conditions que moi. Ça reste un 32 kilomètres et une belle journée», réfléchit l’athlète, quelques instants avant une saucette dans le lac en cet après-midi ensoleillé.

«Juste des douches froides»

Il a entendu toutes les histoires sur la froideur de la rivière Péribonka et des courants du lac, qui peuvent terminer rapidement la journée des nageurs. Encore là, il se dit paré à toute éventualité.

«Tout le monde me dit que je vais geler dans la rivière au début. J’ai encore de la misère à y croire un peu», assure celui qui prend «juste des douches à l’eau froide» depuis plusieurs semaines.

«Au début, tu trouves ça dur un peu, mais à la fin, c’est comme si de rien n’était. On s’acclimate un peu au froid.»

L’expérience du lac

Philippe Lacasse a tout de même l’expérience d’avoir déjà goûté à la médecine à deux reprises, dans le cadre du Marathon de la relève. À ses deux présences en 2021 et 2022 à cette épreuve de 10 kilomètres entre Mashteuiatsh et Roberval, il est monté sur le podium.

Ce futur étudiant en génie mécanique de l’Université de Sherbrooke a pris les bouchées doubles cet été afin de mettre les chances de son côté de toucher la plaque d’arrivée à Roberval. Au cours des dernières semaines, il a graduellement augmenté sa charge de travail pour atteindre 90 kilomètres de nage hebdomadairement. Il a diminué la dose dans les derniers jours question d’arriver fin prêt, même s’il n’a jamais nagé 32 kilomètres.

«J’ai beaucoup fait de journées où on faisait des doubles sorties, matin et soir. Au total, ça donnait 20-21 kilomètres. Quand t’enlignes une semaine au complet de cette distance-là, t’es prêt pour le 32 kilomètres», confirme le gaillard, vainqueur du 10 km au lac Memphrémagog pas plus tard que le 15 juillet dernier.

Reste maintenant à voir ce que le lac lui réservera. Chose certaine, ça en prendra beaucoup pour le faire abandonner. «Ça va en prendre beaucoup pour me sortir du lac», rigole-t-il.

On peut le croire sur parole.