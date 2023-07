Rachid Badouri veut faire rire in English

Après avoir conquis le Québec et l’Europe, Rachid Badouri veut maintenant s’attaquer au marché anglophone. L’humoriste a donné un spectacle à guichets fermés cette semaine, à Just For Laughs, et il a maintenant le Canada anglais et les États-Unis dans sa mire. « Je veux voir où ça peut m’amener », dit-il.

Rachid Badouri connaît une semaine pour le moins occupée à Just For Laughs. Mercredi, il a joué dans la salle Le Balcon remplie à pleine capacité, devant 250 spectateurs. Jeudi soir, il fera la première partie de Ronny Chieng, à l’Olympia. Et vendredi après-midi, il remettra un prix à Ronny dans le cadre du Just For Laughs Awards Show.

L’humoriste ne s’en cache pas : il souhaite percer le marché anglophone. Son spectacle solo, d’une durée de 60 minutes, qu’il a donné mercredi, c’était pour impressionner le public et surtout quelques producteurs qui s’étaient déplacés. « Bruce Hills – le grand patron de Just For Laughs – m’a dit qu’il avait amené des gens de la CBC, entre autres », raconte Rachid.

Belle amitié

La première partie de Ronny Chieng à l’Olympia est le résultat d’une amitié de huit ans entre les deux humoristes. Ils s’étaient rencontrés à Montréal en 2015 dans le cadre du Ethnic Show de Just For Laughs [rebaptisé depuis Just For the Culture].

Dans les loges, Rachid s’était rendu compte que tous les humoristes américains semblaient se connaître, car ils jouaient tous à New York. Un seul était en retrait : Ronny Chieng, un humoriste australien d’origine malaisienne alors inconnu. Les deux avaient rapidement fraternisé.

Ronny Chieng a ensuite connu un énorme succès avec The Daily Show, puis au cinéma avec le film Crazy Rich Asians. Et malgré tout, il est resté loyal à son ami québécois.

« Quand il m’a demandé de faire sa première partie de son spectacle ce soir [jeudi, à l’Olympia], j’étais très honoré, dit Rachid. Je n’avais pas voulu le lui demander parce que depuis qu’il est superstar, je n’ose pas le faire. [...] Chaque fois que je vais à New York et que lui vient à Montréal, on se voit. »

Courtoisie Rachid Badouri

Discours pour Ronny

C’est aussi Ronny Chieng qui a personnellement demandé à ce que ce soit Rachid Badouri qui lui remette le prix Breakout Comedy Star of the Year, vendredi à Just For Laughs. Rachid fera un discours sur son célèbre ami devant une salle remplie de bonzes de Hollywood.

« J’étais comme « wow! », dit Rachid. Je suis quand même un Québécois de Chomedey-Laval qui va remettre un prix à Ronny Chieng. »

Rachid ne tarit pas d’éloges envers son ami humoriste. « C’est quelqu’un d’extraordinaire », dit-il en pesant ses mots. Pourrait-il en profiter pour lui demander de faire ses premières parties aux États-Unis?

« Je suis sûr que si je le lui demandais, il dirait oui. Mais je ne veux pas brûler ces cartes-là. C’est un ami avant tout. Je ne veux pas commencer à me dire qu’il est connu et qu’il va m’aider. Non, je vais réussir. J’ai mon destin à moi aussi et si ça ne marche pas, je suis extrêmement satisfait au Québec. Je ne suis pas à plaindre. Pour moi, l’anglais, c’est du glaçage. »

Un deuxième essai en anglais

Pour Rachid Badouri, c’est un peu un deuxième essai pour le marché anglophone. En 2015, l’humoriste avait fait une première tentative en participant au Ethnic Show et en faisant un spectacle solo à l’Astral.

« Rachid a réussi son baptême anglophone et peut honnêtement se permettre de rêver aux États-Unis », avions-nous écrit à l’époque après avoir vu sa prestation.

Durant cette même période, l’humoriste était allé jouer deux fois à New York, grâce à Gad Elmaleh et Gregory Charles. « Je m’étais planté royalement le premier soir, dans le théâtre de Gregory! » dit-il en riant.

Puis, plus rien. Ce n’est que l’an dernier que Rachid s’est sérieusement remis à l’anglais, en accumulant les apparitions dans les soirées d’humour un peu partout dans le grand Montréal. Mais pourquoi avoir arrêté pendant toutes ces années?

« La France a pris le dessus », répond celui qui s’était alors bâti une très belle carrière en français outremer. Que se passe-t-il avec l’Europe aujourd’hui? « Il n’y a rien pour l’instant, à part des petits projets de film ici et là, répond-il. Ce n’est pas dans ma tête d’emmener Les fleurs du tapis [son troisième spectacle] en France. »