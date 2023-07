Randy Meisner du groupe Eagles s'éteint à 77 ans

Un des membres fondateurs du groupe Eagles, Randy Meisner décède à l’âge de 77 ans, confirme le groupe sur sa page Facebook.

Le bassiste et chanteur du groupe derrière le succès «Hotel California» est décédé à la suite de complications liées à une bronchopneumopathie chronique obstructive, mercredi, à Los Angeles.

«Randy faisait partie intégrante des Eagles et a joué un rôle déterminant dans les premiers succès du groupe. Sa vocalité était étonnante, comme en témoigne le succès "Take It to the Limit"», a fait savoir la formation musicale par voie de communiqué.

Randy Meisner a joint les rangs des Eagles en 1971, lors de sa création, aux côtés des artistes Glenn Frey, Don Henley et Bernie Leadon.

L’album phare du groupe, Hotel California, s’est écoulé à plus de 32 millions de reprises, selon la BBC.