Ryan Reynolds taquine Sandra Bullock avec un message d'anniversaire coquin

Ryan Reynolds a célébré le 59e anniversaire de Sandra Bullock avec humour.

L'acteur de Deadpool a partagé une scène de «La Proposition», le film dans lequel il a partagé l'affiche avec elle en 2009, sur son compte Instagram, mercredi. Le clip montre les deux acteurs courant accidentellement dans les bras l'un de l'autre alors qu'ils sont nus.

«Joyeux anniversaire à l'inimitable et époustouflante Sandra Bullock! Pour ton anniversaire cette année, je nous ai offert à tous les deux des coordinateurs d'intimité. Et un service RH. Et des vêtements?», a-t-il lancé.

La proposition était la première scène de nu dans laquelle la star de «Miss Détective» a joué. Sandra Bullock admettra plus tard à Adam Ray en 2001 sur son podcast «About Last Night» qu'elle n'a accepté de jouer la scène que parce que le moment était censé être «[humiliant] et drôle». «Vous ne me verrez pas essayer d'être sexy nue, dans la vraie vie ou à l'écran. Ça ne sert à rien! C'est pour cette raison qu'avec un ami en qui vous aviez confiance sur le plan comique et sur le plan de la sécurité, je savais que j'étais en sécurité», a-t-elle expliqué.

Selon IMDB, l'actrice oscarisée a un film intitulé «Vigilance» en préproduction. Lionsgate a acquis les droits du thriller en 2017, mais aucune autre nouvelle n'a été annoncée depuis.