Saquon Barkley aurait espéré un meilleur contrat

Après s’être entendu avec les Giants de New York, Saquon Barkley a déclaré, jeudi, qu’il était déçu de sa nouvelle entente.

Barkley a paraphé mardi un contrat d’une saison qui lui rapportera 11 millions $. Un boni de 2 millions $ à la signature est également compris.

«Je pourrais m'asseoir et vous mentir en disant que je n’ai pas été déçu. Ce serait un mensonge pur et simple. Mais je suis assez mûr pour comprendre que c'est une business. Je comprends que les transactions ne se font pas tous les ans», a déclaré le porteur de ballon vedette, dont les paroles ont été reprises sur le site web de ESPN.

Les deux camps n’ont pas été en mesure de s'entendre sur un accord à long terme avant la date limite du 17 juillet. Ceux qui ont l’étiquette de joueur de concession ne peuvent signer de contrat de plus d’un an après la date limite. Avec ce statut, le porteur de ballon aurait touché 10,1 millions $ pour la prochaine campagne.

«Mon équipe et moi-même avons estimé que nous étions de bonne foi et que nous essayions de conclure un accord. Les Giants ont estimé eux aussi qu’ils étaient de bonne foi et qu'ils essayaient de trouver un terrain d'entente. Il arrive parfois que l'on ne parvienne pas à un accord. Je devais prendre une décision et comme je l'ai dit, j'ai eu une révélation. J'avais une idée de ce que j'allais faire et j’ai changé d’avis», a ajouté le principal intéressé.

L’athlète de 29 ans avait également pris en considération de faire une croix sur la prochaine campagne.

«Après avoir discuté et analysé la situation, je me suis rendu compte que la seule façon de changer les choses ou de faire quelque chose dans mon intérêt et celui de ma famille est de faire ce que je sais faire le mieux, c'est-à-dire me présenter, jouer et jouer. Et c'est se présenter, jouer le jeu que j'aime et le faire à un haut niveau.»

L’ancien de l’université d’État de Pennsylvanie a été dominant, la saison dernière, avec une récolte de 1312 verges au sol. Il y a également inscrit 10 touchés en 16 affrontements.