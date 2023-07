Les Alouettes au Stade olympique: Montréal pourrait imiter Vancouver avec le BC Place

La réflexion a pris naissance en assistant au match de football entre les Alouettes et les Lions de la Colombie-Britannique, plus tôt ce mois-ci, au BC Place, à Vancouver: pourquoi ne pas opter pour une rénovation similaire au Stade olympique de Montréal?

Il s’agit peut-être d’une idée complètement folle, mais il faut savoir que le BC Place, construit au début des années 1980, a aussi longtemps été considéré comme un éléphant blanc. Soit dit en passant, le grand stade de Vancouver a vécu sa propre épopée incluant une déchirure dans le toit et l’effondrement du dôme, en 2007. Évidemment, la présentation des Jeux olympiques d’hiver de Vancouver, en 2010, a servi de levier pour une modernisation dont le coût fut de 563 millions $. C’est ainsi à cet endroit qu’ont eu lieu les cérémonies d’ouverture et de clôture.

Vancouver, contrairement à Montréal, pourra maintenant accueillir la finale de la Coupe Grey, en 2024, puis autrement plus importants, des matchs de la Coupe du monde de soccer, en 2026.

Photo Benoît Rioux

«Montréal pourrait être et a déjà été une fantastique ville pour accueillir la Coupe Grey. Évidemment, nous pensons toujours au Stade olympique pour la tenue d’un tel événement, mais on comprend qu’il y a des rénovations nécessaires pour en arriver là», notait le commissaire de la Ligue canadienne de football, Randy Ambrosie, lorsque questionné récemment par Le Journal sur l’épineux dossier du Stade olympique.

Des événements de grande envergure

Pendant que la Société de développement et de mise en valeur du Parc olympique révélait mercredi que l’anneau technique du stade montréalais devra aussi être remplacé «pour se conformer au nouveau Code du bâtiment», le BC Place est redevenu accueillant et charmant. Il présente régulièrement les matchs des Lions, mais tellement plus. Le club des Whitecaps, dans la Major League Soccer, y a aussi élu domicile tandis que Beyoncé, Coldplay et Guns n’ Roses s’y produiront dans les prochains mois.

On s’entend tous sur une chose: il serait disgracieux d’investir un demi-milliard de dollars dans le Stade olympique pour accueillir simplement quelques matchs de football et de soccer par année. Les Alouettes se plaisent par ailleurs présentement au stade Percival-Molson, tout comme le CF Montréal au stade Saputo. Ce que Vancouver a fait avec le BC Place peut néanmoins porter à réflexion concernant les événements de grande envergure.

Un toit rétractable, fort dispendieux, représente le sujet récurrent. Une telle solution était au cœur des rénovations au BC Place et ce toit a été complété seulement après les Jeux olympiques, soit en 2011. Depuis, il n’est plus question d’éléphant blanc à Vancouver.