Tout un match complet de Shohei Ohtani

Les Blue Jays de Toronto se réjouissent sans doute de ne pas avoir à affronter Shohei Ohtani sur la butte à partir de vendredi, puisque le Japonais a réussi toute une performance jeudi après-midi, face aux Tigers de Detroit.

Durant le premier match d’un programme double, l’as des Angels a lancé durant les neuf manches, en route vers une victoire de 6 à 0. Ohtani n’a permis qu’un seul coup sûr et trois buts sur balles, tandis que huit frappeurs adverses ont été ses victimes sur des prises.

Kerry Carpenter est le seul joueur des Tigers qui pourra se vanter d’avoir arraché un simple à l’artilleur-vedette, en fin de cinquième manche. Disons qu’Ohtani s’est bien repris en forçant ensuite Matt Vierling à frapper dans un double jeu.

Deux hommes se sont chargés de l’attaque des Angels avec trois points chacun : Trey Cabbage et Taylor Ward. Le premier a fait croiser la plaque à trois de ses coéquipiers à l’aide d’un simple et d’un ballon-sacrifice. Le second a été plus spectaculaire avec deux circuits, ses 13e et 14e de l’année.

Ohtani, quant à lui, a été neutralisé en cinq présences au bâton.

Les Angels et les Tigers s’affrontaient de nouveau plus tard dans la journée. Les «Halos» mettront ensuite le cap vers Toronto pour une série de trois rencontres face aux Jays.