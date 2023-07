«Umberto Eco: la bibliothèque du monde»: les étranges livres d’Umberto Eco

L’Italien Umberto Eco, auteur du roman Le Nom de la rose, possédait des dizaines de milliers de livres à son décès en 2016.

La bibliothèque d’Umberto Eco comprend plus de 30 000 livres contemporains et 1500 volumes rares et anciens, et c’est sans surprise que l’Italien ouvre le documentaire Umberto Eco: la bibliothèque du monde en expliquant qu’une librairie est la mémoire collective de Dieu, la mémoire de l’humanité – il ne résiste d’ailleurs pas au fait de souligner que les vieilles disquettes d’il y a 20 ans sont illisibles pour nos ordinateurs actuels alors qu’il est tout à fait possible de lire des pages imprimées il y a 500 ans.

PHOTO FOURNIE PAR FILMS WE LIKE

Fort de ce constat d’ouverture, le cinéaste Davide Ferrario poursuit son exploration – il avait interviewé l’auteur avant sa mort et y a ajouté des images d’archives – interrogeant également les familiers d’Eco (les souvenirs de son petit-fils sont émouvants, tout comme le témoignage de son épouse). Semblant passer du coq à l’âne en suivant les méandres des pensées de l’écrivain, le réalisateur nous fait découvrir les curiosités de cette bibliothèque peu commune, classée en thèmes comme l’ésotérisme, la magie, etc.

PHOTO FOURNIE PAR FILMS WE LIKE

Il débute par Athanasius Kircher, un jésuite du XVIIe siècle ayant mal traduit les hiéroglyphes égyptiens. Car ce qui intéresse Umberto Eco, ce sont les étrangetés littéraires, celles écrites en langues qui n’existent pas ou cette correspondance entre le Pape et Albert Einstein. Il parsème ses interventions de comparaisons amusantes – entre Dan Brown et lui, par exemple, il souligne que l’écrivain du Code Da Vinci a lu les mêmes ouvrages que lui, mais qu’il y a cru – livrant au passage une petite histoire de la grande histoire, un regard à la fois curieux, drôle et bienveillant sur l’humain et ses travers.

C’est passionnant, réjouissant et on en ressort ragaillardi.

Note: 3,5 sur 5