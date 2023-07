Un Palestinien de 14 ans tué par les forces israéliennes

Un adolescent palestinien de 14 ans a été tué lors d’une opération des forces israéliennes en Cisjordanie occupée dans la nuit de mercredi à jeudi, ont annoncé le ministère palestinien de la Santé et l'agence de presse officielle palestinienne Wafa.

Les événements se sont produits dans la ville de Qalqilya, dans le nord de la Cisjordanie, territoire occupé par Israël depuis 1967, où l'armée israélienne a confirmé avoir mené une «opération de contre-terrorisme» durant la nuit.

«Les forces d'occupation ont pris d'assaut le quartier de Naqar, dans l'ouest de Qalqilya, ce qui a provoqué des affrontements», a indiqué Wafa.

Celles-ci «ont tiré des balles réelles et en caoutchouc, des grenades assourdissantes et des gaz lacrymogènes sur les habitants et leurs maisons», a ajouté l’agence palestinienne.

Le ministère palestinien de la Santé a indiqué qu'un adolescent avait reçu une balle dans la tête et qu'il avait succombé à ses blessures. Il a identifié la personne décédée comme étant Fares Abou Samrah, 14 ans.

L'armée israélienne a indiqué de son côté que l'incident était en cours d'examen. «Au cours d'une opération de contre-terrorisme dans la ville de Qalqilya, une violente émeute a éclaté. Les émeutiers ont lancé des pierres et des cocktails Molotov sur les forces israéliennes, qui ont répondu en tirant des coups de feu en l'air et en utilisant des moyens de dispersion anti-émeutes», a ajouté l'armée israélienne.

Mercredi, un Palestinien avait été tué par les forces israéliennes dans la ville de Naplouse en Cisjordanie, lors d'«une opération de contre-terrorisme» dans un camp de réfugiés, selon l'armée israélienne.

La veille, trois Palestiniens avaient été tués par les forces israéliennes dans un échange de tir à Naplouse. Le Hamas a indiqué que les trois victimes faisaient partie de sa branche armée.

Les violences liées au conflit israélo-palestinien ont fait plus de 230 morts depuis le début de l'année — au moins 203 Palestiniens, 27 Israéliens, une Ukrainienne et un Italien, selon un décompte de l'AFP établi à partir de sources officielles.

Ces victimes incluent, du côté palestinien, des combattants et des civils, et du côté israélien, trois membres de la minorité arabe.